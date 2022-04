"No sé si sea verdad", Jacqueline Andere duda del testimonio de Sasha

Jacqueline Andere revela que, de acuerdo con lo que ella ha visto y vivido, el acoso siempre ha existido pero que antes no se interpretaba de otra manera.

"Era una especie de filtreo; ahora todo mundo lo toma por acoso 'ay porque me agarró del brazo'; pero esas eran cosas distintas", dijo Andere al acudir a la alfombra roja de la obra de teatro 'Te amo, eres perfecto, ahora cambia, en la que participa su hija Chantal.

Jacqueline opinó del caso Sasha, quien ha anunciado que llevará a tribunales su acusación contra Luis de Llano por abuso.

"De Luisito de Llano no he seguido el asunto, es de esas cosas que es un tema difícil de opinar pero espero que todo se aclare".

Enseguida, la legendaria actriz de cine y televisión mexicana hizo una delcaración que ha sido muy criticada por considerar que fue poco empática con Sasha y con las víctimas que se han atrevido a denunciar a sus agresores tiempo después de haber sufrido violencia.

"Yo en esa época no vivía con ellos, no vi nada de eso. No sé si sea verdad o si sea mentira. Pero ahora como está de moda acordarse de algo que sucedió hace 40 años, pues todo mundo se acuerda, todo mundo quiere decir cosas y es mejor que se quede callado".