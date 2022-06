"No sabían que era mexicana"; Claudia Martín nos comparte fotos de sus vacaciones

El trabajo de protagonizar "Los ricos también lloran" resultó satisfactorio pero también agotador para Claudia Martín por el trabajo emocional que representó interpretar a una mujer que lucha por recuperar a su hijo.

Una vez que terminó, la actriz mexicana comenzó un viaje de vacaciones por distintos países de Europa, en el que incluso hubo una boda.

En exclusiva para TVyNovelas, Martín comparte fotos del viaje y cuenta que hizo una parada en Alemania para asistir a la boda de su prima Ximena, lo cual fue una experiencia enriquecedora ya que nunca había visitado ese país.

Claudia asistió a la boda de su prima Ximena, en Alemania

"Alemania fue el que más me sorprendió, ya que es un país que no había tenido en mente visitar, ¡me sorprendió para bien! La gente es muy amable y la comida me encantó", cuenta Martín, quien luce sonriente en una foto junto a su prima en un jardín enorme.

Otro de los lugares que visitó fue Roma, una ciudad a la que ya conocía pero que no deja de sorprenderla por lugares históricos como el Coliseo Romano.

Claudia Martín y su hermana en el Coliseo de Roma

"Ya había ido hace unos años (como a las 18 fui con unos amigos mexicanos) y ahora al volver a ir me dio mucha ilusión el poder compartir momentos tan especiales con mi familia. Fue increíble ir imaginándome historias de la antigua Roma, es una cultura fascinante".

Roma es también una ciudad que curiosamente le recuerda a la Ciudad de México.

¡Me encanta Roma! Creo que precisamente ese caos es lo que la hace tan encantadora y especial, creo que me recuerda un poco a mi CDMX. Me encantó caminar y caminar por las callecitas con mi mamá"

"Mi adorado Madrid", le dice

Familia completa en el Arco del Triunfo, en Francia

Pero la mayor de las sorpresas fue descubrir que difícilmente la gente que la veía podía adivinar que era mexicana.

"Creo que a veces no sabían de qué nacionalidad era, entonces me hablaban en distintos idiomas hasta que ya le atinaban ja ja ��", escribió Claudia en un mensaje para TVyNovelas.

"Me encantó ir escuchando la variedad de idiomas y tradiciones de cada país".