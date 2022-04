"No quiero tener una niña, soy feliz de tener un niño": Sherlyn

Shelryn defiende su manera de criar a su hijo André, a quien a veces viste con colores pastel y peina con una coleta. La actriz dice que ha recibido muchos comentarios negativos por este tipo de vestimenta y pienados de su hijo André, que tiene dos años y a quien suele mostrar con frecuencia en su perfil de Instagram.

La actriz, además, tiene una cuenta para André en la que ha compartido momentos como su primer día de escuela, las vacaciones con sus abuelos o sesiones de fotografías.

En algunas de esas imágenes se ha visto que André viste prendas rosas y a veces se piena con una coleta en la coronilla.

"No saben cómo me han preguntado por qué peino a André con un chonguito, les explico", dijo Sherlyn en un video que compartió en sus historias de Instagram.

Sherlyn explicó que su intenció es criar a su hijo sin estreotipos y con una mentalidad que vaya más allá de las etiquetas que suelen asignar las convenciones sociales.

"No tengo problema en que use ropa rosa, es solo un color. No tengo problema en que juegue con muñecas, es solo un juguete. Porque no va a dejar de ser niño porque juegue con muñecas o con carritos", dijo Sherlyn.

En las fotografías que suele compartir, la también cantante y actual participante de "Tu cara me suena", demuestra una relación entrañable con André, con quien aparece jugando, platicando y haciendo travesuras.

Por eso mismo, desde us punto de vista, lo de menos es qué pienado use.

"Mientras siga teniendo el pelo largo y le siga picando los ojos, lo seguiré peinando de una colita", dijo.

Para zanjar el tema, Sherlyn respondió a todos aquellos que la critican y aseguran que lo que hace con André demuestra que ella lo que quiere es tener una niña.

"No quiero una niña, soy feliz de tener un niño".