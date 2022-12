"No quería romper una familia": Habla por 1ra vez el paparazzi que le abrió los ojos a Shakira

El nombre de Jordi Martin va ligado al de Shakira y Piqué; este paparazzi sería el responsable de que el futbolista y la cantante oficialmente dieran por terminada su relación luego de que el también conductor revelara las primeras imágenes de Piqué con Clara Chía. El fotógrafo con 17 años de carrera ha invertido casi todo el año en cubrir uno de los rompimientos más famosos de nuestros días, y en exclusiva para TVyNovelas nos cuenta todo lo que sabe de Shakira y su separación con uno de los futbolistas más polémicos de todos los tiempos.

¿Cómo ha sido tu relación con Shakira y Piqué? Son muchos años detrás de ellos, he estado con esa pareja desde sus inicios. Cuando acabó el Mundial de Sudáfrica, en 2010, llegaron a Ibiza; yo ya estaba ahí, y me los encontré en la discoteca Pacha. Un contacto me dijo que estaban ligando; Shakira y Piqué pasaron la noche juntos en un hotel, al norte de la isla, y a partir de ahí le di un seguimiento constante de unos seis meses. Me costó muchísimo hacer las primeras fotos, pero se pudo hacer.

¿Fue fácil darles seguimiento? De ninguna manera, tuve que especializarme en ellos, porque ya estaba todo el mundo detrás. Desde el primer momento supe que Gerard le estaba siendo infiel a Shakira, es algo que ya he platicado con su hermano, le he dicho: “No puedo creer que con lo inteligente que es tu hermana, no viese esto”. De verdad, era muy evidente.

¿Con quién le fue infiel primero? Me di cuenta con Bar Refaeli, la exnovia de Leonardi DiCaprio; ella venía a todos los partidos del Barcelona, y tengo un contacto cercano a Bar que me decía que al único que venía a ver era a Piqué. ¿Gerard Piqué siempre ha sido así? Piqué en listo hizo creer que él no era, desviaba la atención hacia Dani Alves y Xavi, incluso a su técnico, Pep Guardiola. La gente me ha preguntado por qué si desde siempre Piqué le ha sido infiel a Shakira, no ha habido una imagen.

“CASI SIEMPRE VAN POR SEPARADO, ÉL ENTRA POR UNA ZONA, LA MUJER EN TURNO POR OTRA”

¿Y por qué? Pues porque Piqué es un tipo muy inteligente y obviamente no se deja ver con una amante ni van paseando tomados de la mano; casi siempre van por separado, él entra por una zona, la mujer en turno por otra… Desde el día uno la relación de Shakira con el futbolista tenía fecha de caducidad.

¿Creaste algún lazo afectivo con la pareja? Mi relación era nula con Piqué, podría decir que bastante tensa, porque hasta hemos llegado a las manos, ha habido agresiones por ambas partes; siempre hemos tenido unas disputas muy fuertes, él jamás ha entendido mi trabajo, y además ha sido un tipo muy impulsivo, arrogante y prepotente.

¿Sólo ha sido así contigo? Pues con todo el mundo, es un tipo que cuando la gente realmente lo conoce, sabe que es desagradable, clasista, trata muy mal a la gente de a pie y generalmente mira por encima del hombro... Es un maleducado, casi igual a su padre. La mamá de Gerard es doctora y tiene otras cualidades más humanas; Monserrat es maravillosa, pero el padre es un narcisista. Yo nunca entendí cómo era que a Shakira se le caía la baba por él.

¿Entonces fueron varios los engaños? Sí, además, la gente de la noche en Barcelona nos conocemos todos, hay cuatro lugares de ocio nocturno donde llegan personas importante. Siempre me decían: “Gerard ha hecho esto, Gerard ha hecho lo otro, la chica de allá ha salido del servicio luego de estar con Piqué en la discoteca...”. Y bueno, Shakira ilusionada.

¿Veías más cosas injustas en la relación de Shakira y Piqué? Claro, hubo dos ocasiones en que Shakira no fue a la gala de los Grammy, una de ellas porque Piqué quería que le presentara al dueño de Rakuten (la compañía de ventas online más importante de Japón), un japonés amigo personal de Shakira, y ella quiso hacer un negocio ahí.

¿Qué tipo de negocio? El Barça terminó contrato con Qatar Airlines, que era el patrocinio principal del equipo, y necesitaba un patrocinador, es por eso que Piqué le pidió a Shakira que le presentara a ese empresario tan importante para quedarse con una comisión.

¿Por eso Shakira no fue a los Grammy? Sí, para ayudarle a hacer ese acercamiento, además de que Piqué comisionó un dineral, porque sólo por eso fueron poco más de cinco millones de euros (casi 101 millones de pesos); de un pago total de 180 millones (tres mil 628 millones de pesos), Piqué se llevó el tres por ciento de comisión.

Es muchísimo dinero... Sí, y lo que quiero destacar es que Shakira se ha negado por amor al reconocimiento público de sus éxitos, a su carrera, a su fama, además de que ha sido usada por quien debería aplaudir más fuerte sus logros.

