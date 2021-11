"¡No pienso darles ni un peso!": Laura Bozzo niega derrota en la demanda de Gabriel Soto e Irina Baeva

Luego de evitar una orden de aprehensión en su contra por un proceso que le inició el fisco mexicano, la conductora peruana Laura Bozzo se dice confiada de la justicia y de lograr limpiar su nombre; aseguró que lo que haya que pagarse se pagará, y confirmó que busca llegar a un arreglo con las autoridades hacendarias.

Asimismo, afirmó que pese a que un juez le dio la razón a Gabriel Soto e Irina Baeva sobre su demanda por daño moral, difamación y discriminación, hay una apelación de su parte en proceso, por lo que “yo no tengo que pagarle un solo peso al señor (Gabriel Soto)”. Acerca de Irina Baeva, explicó que si es que le molestaron sus declaraciones, “sobre lo que yo consideraba, pues lo lamento, lo siento y le pido disculpas”.

En entrevista exclusiva con TVyNovelas, la polémica conductora compartió que todo el dinero que ganó en México lo perdió. Admitió que tuvo terror de ir a la cárcel, y que ser prófuga de la justicia fue lo peor que le pudo pasar en la vida.

Un juez federal dejó firme la suspensión definitiva que impide ejecutar la orden de aprehensión en tu contra, ¿cómo lo conseguiste? Esto no es que se haya conseguido, es la justicia mexicana, la cual actúo de acuerdo a la ley. Para empezar, mi caso no ameritaba prisión preventiva; segundo, no es un caso por evasión de impuestos, porque yo he pagado impuestos hasta este año. El problema fue una auditoría en el 2012, a mí me depositaban en Estados Unidos porque mis hijas son americanas, viven allá, pero de ahí yo traía el dinero a aquí y lo guardaba en una cuenta de ahorros, pero no tenía idea de que en cada traspaso iba a cobrarse un impuesto aparte. Entonces, esto se debió, básicamente, a esta triple tributación que mis contadores no sustentaron debidamente ante el SAT, y me causó esta desgracia, perder prácticamente todo lo que había ganado en México en estos años. Es lamentable, pero la ley es la ley.

Comentas que perdiste prácticamente todo lo que habías ganado en México, ¿cuál es tu situación financiera actual? Yo siempre he dicho, desde chica, que mi riqueza está en mi talento, y que mientras tenga salud y pueda trabajar, el dinero es lo de menos, porque lo consigo. Entonces, aunque todo lo que gané en México lo he perdido, absolutamente todo, tuve la bendición de tener unos padres que me dejaron algunas propiedades conjuntamente con mis hermanos, y en este momento estoy viviendo de esos alquileres que me manda mi hermana, porque no estoy trabajando, estoy próxima a presentar proyectos en diferentes cadenas de televisión, y a ver qué pasa.

¿Qué hiciste en estos meses que estuviste prófuga de la justicia? No voy a detallar mucho porque me lo han pedido las personas con las que estoy viendo propuestas de mi serie, pero estar prófugo es la peor cosa que me pasó en mi vida; de ser la conductora hispana más importante (en un momento determinado, en Estados Unidos, acá en México y en todos los países), a pasar a la clandestinidad. No sé cómo he sobrevivido, de verdad, no lo sé.

¿Cómo estás anímicamente y de salud en estos momentos? Más o menos, no estoy bien totalmente, trato de hacer ejercicio, de motivarme… pero hay momentos en los que no me puedo levantar de la cama de la depresión que tengo. Sin embargo, estoy luchando, creo que uno nunca debe perder la esperanza, y yo soy una luchadora nata, pero ya no quiero serlo, a estas alturas de mi vida quiero tener un poco de paz, porque mi vida ha sido de locos, una montaña rusa, y yo ya quiero un poquito de tranquilidad; ya no tengo 20 años, y le pido a Dios que por favor ya no me ponga más pruebas, porque ya no aguanto.

Trascendió que perdiste la demanda que entablaron en tu contra Gabriel Soto e Irina Baeva… ¿Qué harás con ese asunto? Yo no tengo que pagarle un solo peso al señor (Gabriel Soto), pero igual, si a Irina le molesta mi opinión en el programa de El Gordo y la Flaca, sobre lo que yo consideraba, que a mí ella no me representaba como mujer, pues lo lamento, lo siento y le pido disculpas. Soy fanática de Geraldine. La cólera que tuve con ella fue por lo que pasó con Geraldine, y debo decirlo, soy fan de Geraldine, y muchas mujeres como yo compartieron ese sentimiento. Espero que (Gabriel e Irina) sean muy felices, que Dios los bendiga.

Entonces, ¿no perdiste la demanda? No, hubo una apelación. Mira, lo que quiero es terminar con todos los procesos; por el amor de Dios, quiero paz, ya voy a ser abuela y se supone que tengo que ser un ser normal, ¿dónde han visto una abuela loca? Mi vida tiene que ser diferente.

“Claro que sí va a pagar”

Laura Bozzo fue enfática y afirmó que a Gabriel Soto no le pagará ni un peso, pues no le ganó la demanda donde acusaban a la conductora peruana por daño moral, difamación y discriminación. El abogado del actor, Gustavo Herrera, le respondió: “Quiero el derecho de réplica para contestar las incoherencias que está diciendo la señora; en cuanto el juez fije la condena económica, la va a tener que pagar y le voy a embargar lo que pueda, y van a ver que sí va a pagar”.

Luego de que Laura Bozzo reapareciera públicamente dando entrevistas sobre su situación legal tras haber ganado un amparo para no ser detenida por sus problemas con el fisco mexicano, dijo a diversos medios que Gabriel no le ganó la demanda y que a Irina le ofrecía una disculpa por sus comentarios. Por lo que el abogado de Gabriel e Irina explicó que “parece que no se le ha quitado lo soberbia después de lo que vivió; según ya se había vuelto muy humilde”. Y añadió: “Yo tengo una declaración que hizo en televisión donde reconoce el error que cometió en contra de Gabriel Soto e Irina Baeva”, por lo que se dijo confiado en que Laura Bozzo pagará por el daño a sus representados.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!