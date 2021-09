"No pagó lo que debió haber pagado": Gloria Trevi habla de Sergio Andrade

Desde que fue absuelta de los cargos que pesaban sobre ella, Gloria Trevi no había querido ni mencionar el nombre de Sergio Andrade, pero finalmente opinó sobre la condena de quein fue su mánager y pareja.

En entrevista para Primer Impacto, en España, la cantante se sinceró sobre el tema, y por primera vez se refirió a la sentencia de Sergio Andrade.

Recordemos que el productor fue condenado a siete años y diez meses de prisión por los delitos de rapto, violación agravada y corrupción de menores en contra de Karina Yapor.

Así que Gloria dijo: "Este señor no pagó lo que debía haber pagado. El daño que hizo fue demasiado, y desgraciadamente... Pero sabes qué Si tú pones las cosas en manos de Dios, es mucho más certera su justicia que la de los hombres".

Y es que a Gloria Trevi la cuestionaron sobre las declaraciones de Valentina, hija de Karla de la Cuesta, quien aseguró que 'La Trevi' no es ninguna víctima... "Esta muchachita no me conoce, y obviamente habla de una situación que no vivió, no quiero ahondar mucho porque son personas que yo considero verdaderamente que fueron víctimas, no nada más de ese sujeto, sino también de esa televisora".

Al parecer, Gloria está abierta a hablar del tema del Clan Andrade, y sobre la bioserie que prepara, comentó: ""Va a ser algo hecho desde el amor, no desde el odio, no desde el rencor, porque mi historia es una historia de amor, desde el principio, desde la niña que soñó con ser artista, y que, por amor a la música, al arte me aventé a las calles al ruedo, a luchar y a tocar las puertas, alcanzar mis sueños, también como ese sueño se pudo haber empezado a convertir sin que yo me diera cuenta en una pesadilla, no es mi verdad, sino es lo que sucedió".

Eso sí, no dejó de resaltar que está feliz y plena: "Ahorita sí, yo creo que el amor y la felicidad, lo he aprendido, es de momentos, así que cuando aparece, agárralo, vívelo, disfrútalo".

