"No me disculpo ni me arrepiento": Luis de Llano en las mismas ante caso de abuso contra Sasha

Sasha Sökol denunció que fue víctima de abuso cuando tenía 14 años al tener una relación sentimental con Luis de Llano (de entonces 39) e intentó explicar por qué, aunque en aquella época parecía ser algo común, no es algo correcto, el productor reapareció e insiste en que no hizo nada malo.

"Nunca me he arrepentido de nada, al contrario, estoy muy orgulloso de mi nombre, de mi trayectoria y de mi carrera", dijo cuando habló con la prensa.

El productor dijo no tener ningún mensaje para Sasha, con quien tuvo una relación en los años 80 que había sido un rumor, pero apenas fue confirmada por ambos. Según Luis, "el que nada debe, nada teme... ¿Delitos? En cincuenta y tantos años en Televisa nunca hubo una queja de mí ni nada".

"No voy a llegar a ningún acuerdo de nada, yo estoy muy tranquilo", insistió.

"De demandar yo sería incapaz, aunque me difamen, yo soy una persona recta", aseguró Luis de Llano. "Para defenderme llegará el momento, las cosas tienen que llevar un proceso y lo voy a hacer”.

Eso sí, mientras Sasha preparó una denuncia por daño moral contra el productor, él también anunció: “Yo estoy esperando nada más el tiempo, que en un momento dado no es que sea el silencio, provocado ni nada, simplemente no quiero hablar de eso”.

Dijo también que espera que el tema "se resuelva de una forma sana, correcta y justa, como tiene que ser", pero insistió: "Yo no me disculpo de nada ni me arrepiento de nada, porque no hice nada, según yo, y según mucha gente".

