"No me cuelgo de la señora": Hay pleito entre Pepillo Origel y Carlos Ignacio por Silvia Pinal

Con el estreno de la obra 'Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita?', Silvia Pinal volverá a los escenarios; sin embargo, Juan José Origel mostró su descontento porque su amiga participe en una obra así tras una legendaria trayectoria, por lo que Carlos Ignacio defendió su proyecto y criticó al periodista.

En entrevista con Marco Antonio Silva para el programa de radio de Maxine Woodside, Carlos Ignacio comentó: "Origel quiere ver a Silvia como siempre glamourosa en una nube, no se imagina lo que pasa en la obra de teatro. Empezó a despotricar que cómo Silvia podía ser una 'viejitita', y le dije 'no puedes hablar de algo que no has visto y no sabes lo que pasa'. Según él protegiéndola. Pero todo este proyecto ha hecho revivir a Silvia".

El actor dijo que estuvo a punto de darle una bofetada, y resaltó que Origel se cuelga de la fama de doña Silvia. "No llegó a tanto como Will Smith, faltó poco. Me molestó mucho el comentario, sobre todo en frente de Silvia de meterle en la cabeza la duda. Yo ya había tenido el placer de trabajar con ella en 'Adorables enemigas', tenemos cincuenta y tantos años de conocerla. Yo sería incapaz de que llegara a ser un mal papel".

Así que Pepillo Origel publicó un video en su cuenta de YouTube para aclararle a Carlos Ignacio que él sí es amigo de doña Silvia, que no se cuelga de su fama, y que el actor mintió porque cuando hablaron del tema en persona, Carlos no le dijo nada.

"Carlos Ignacio se molestó muchísimo porque en la comida yo dije que a mí no me parecía que a lo mejor es el cierre de la vida artística de la vida de Silvia Pinal’ y que no se me hacía la Caperucita como para que fuera la última obra de la señora, fue lo que yo dije, me hubiera gustado otra cosa".

“Ahí estaba él, pero no me dijo nada, ahora dice que me gritó y que antes no me dio una cachetada. Me cae bien Carlos Ignacio, pero el único comentario fue ese, que no se me hacía lindo que la señora Pinal cierre con eso", relató.

Origel resaltó lo dicho en la nota presentada en el programa de Maxine: "Dice que él tiene muchos años de ser amigo de la señora Pinal y que yo me estoy colgando de su amistad”.

"Yo nada más le quiero decir a Carlos Ignacio que tengo muchos años de amistad con la señora, que la adoro y la admiro con todo mi corazón, vean desde cuándo", dijo al mostrar una foto que podría haberse tomado desde los años 80.

"La señora ha estado en mi casa en León, ¿se quedaría algún día en casa de él? Yo he ido a Madrid con la señora, he ido a Italia, a Acapulco muchas veces, he pasado Navidad, Año Nuevo, hemos viajado a diferentes… ¿tendrá él una foto de estas?”, dijo mientras mostraba algunas fotografías de él hasta besando a Silvia Pinal.