"No me creo diva": Lolita Ayala conserva la sencillez tras 50 años de trayectoria

El terremoto de 1985 en México despertó en Lolita Ayala el sentimiento de ayudar a las personas. Ese es el evento más doloroso que le ha tocado cubrir en 50 años de carrera periodística, pero también fue un parteaguas en su vida como filántropa. En ese momento nació Sólo por Ayudar, fundación que inició construyendo casas para los damnificados, y ahora sirve para apoyar a quienes enfrentan un problema de salud.

Aunque el camino no ha sido fácil, se siente orgullosa y satisfecha de lo que ha logrado en beneficio de las personas. No se da por vencida, y pese a las dificultades financieras para mantener la organización, salió al frente con una línea de ropa que vende por internet para recaudar fondos. Con 70 años, Lolita asegura estar feliz emocionalmente, pese a reponerse de un accidente doméstico.

Su fundación ha ayudado a muchas personas, ¿tiene un balance? "Un balance exacto no lo tengo, pero sí puedo asegurar que son miles de acciones. Llevamos más de dos mil trasplantes de riñón, hemos salvado a tres mil personas con leucemia mieloide, ayudamos a más de mil personas que padecen cataratas y ahora pueden ver mejor... No tenemos un número exacto, porque la cifra siempre está variando y cada semana cambia, pero son decenas de miles las personas que se han visto beneficiadas y hemos logrado ayudar. No hay algo que me dé más satisfacción que eso, porque yo vine a este planeta a servir.

¿Qué la motiva a seguir ayudando? Sentirme bien y ayudar al prójimo; sé perfectamente por qué sigo al frente de esta labor tan hermosa: me gusta ayudar y lo disfruto muchísimo. Debemos ayudar a quienes menos tienen y quienes necesitan una ayuda; esas son algunas de las razones que me siguen moviendo en la labor benéfica, además de que me hace sentir muy bien.

Ha contado que la situación de su fundación es difícil por falta de apoyo, ¿cómo logra seguir adelante? "Nos ha ido de la patada a todas las fundaciones desde antes de la pandemia; primero vino el año de elecciones presidenciales, luego el año de la toma de posesión... En definitiva, los movimientos políticos nos han arruinado porque nadie da nada, porque no se consigue nada y hacemos lo que podemos, pero nada en comparación con lo que hicimos en años anteriores.

Pese a todo lo que comenta, usted no se da por vencida, eso no está en su diccionario... Por supuesto que no, no puedo desistir. En estos momentos sigo buscando nuevos ingresos con la venta de playeras; todo lo que se genere de cada compra va directo a la fundación Sólo por Ayudar.

¿Cómo le ha ido con las playeras? "Bien; no lo suficientemente bien como queremos, porque las necesidades son brutales, pero allí vamos poco a poquito, ayudando a quienes podamos y con lo que podamos. Le hago el llamado a la colectividad a que compre su playera, pues aparte de tener una prenda de vestir agradable, simpática, van a tener la satisfacción de ayudar a la gente con su compra. Todo los ingresos de la venta de las playeras va para quienes menos tienen recursos y están padeciendo por una dificultad de salud.

¿Qué tanto se involucró con los diseños de las playeras? "Bueno, mi hija María Luisa fue quien se involucró en todo; ahora sí que como jefa del proyecto sólo revisaba todo y aportaba ideas, pero es trabajo de ella en equipo, y se lo debo reconocer. En redes sociales se le considera ya un ícono de la moda, ¿usted se siente así? "¡Hazme el favor! No, mi rey, para nada (risas). Es muy bonito que se tenga esa referencia, pero así como ser un ícono de la moda, no, no me reconozco. Se los agradezco, pero no.

¿Y diva de la información? "Bueno, eso sí, pero tampoco soy la diva de la información; no me creo diva en nada, ni en mi casa. La sencillez es lo más importante en la vida, y no me creo nada.

¿Qué le han dejado cinco décadas de trayectoria periodística? "¡Qué no me han dejado! Me han dejado todo, todo: felicidad, aprendizaje... Es una vida tan completa la del periodista, aprende y ayuda uno muchísimo. Son 50 años de aprender de todo, y qué mejor que la forma en que la he llevado.

¿Cómo se siente en este momento de su vida? "De salud, regular. Lamentablemente me caí, me rompí la cadera, la cabeza del fémur y ando coja. A pesar de todo, estoy bien.

¿Y emocionalmente? "Feliz de seguir logrando cosas para los demás, que son los que más me importan, y claro, mi familia, que lo es todo en esta vida.

