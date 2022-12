No más despilfarros: A Luis Miguel le dan manazos si toca su fortuna

Yoga, meditación, pilates, psicólogo, un asesor motivacional y otro financiero, son sólo algunos de los profesionales que ahora apoyan a Luis Miguel. El cantante, por primera vez en 40 años de carrera, se siente cuidado, apoyado y cuestionado para su propio beneficio. Un amigo de juventud, quien es un importante empresario, orquestó con otros titanes de las finanzas, la sanidad emocional y económica del Sol, quien, según información consultada por TVyNovelas, en un momento no lo entendió, pero, más tarde, recapacitó y se dejó cuidar.

EN PAZ CON SUS HIJOS

Para esta renovación, los empresarios que cuidan del Sol pusieron sobre la mesa la felicidad del artista, primero que todo, así que lo primero para él fue el apoyo psicológico con un importante profesional, quien tuvo que adaptarse al ya temido contrato de privacidad del artista. También una de las primeras cosas era sanar su situación como padre, pues, aparentemente, Luis Miguel tomó muchas decisiones desde el desconocimiento y la desconfianza, para eso, fue el propio empresario Carlos Bremer quien hizo público que el cantante ya había pagado todas sus deudas, incluida la pensión alimenticia de los dos hijos que tuvo con Aracely Arámbula.

Carlos Bremer, quien también es presidente del Consejo de Value Grupo Financiero y asesor de por lo menos una docena de importantes empresas mexicanas, aseguró que Micky: “Puede tener mil broncas, mil problemas, pero a la hora que agarra el micrófono es el mejor de Latinoamérica y es un héroe de México. Luismi, pagó absolutamente todo lo que debía, desde el pleito con Alejandro Fernández, hasta el permiso de tránsito de su coche”.

NO MÁS DESPILFARROS

Luis Miguel siempre llevó una vida de lujos, desde propiedades imponentes, vacaciones inolvidables, hospedajes y automóviles impagables para cualquier mortal, además de un blindado equipo de seguridad que lo acompañaba a todos lados y a todas horas dependiendo del país donde se encontraba. Ahora, todo eso se detuvo y cuenta ya con un departamento de lujo, en el cual había pasado una buena etapa de su vida y cuya deuda saldó, además, su equipo de seguridad tuvo que ser removido, ya que según nos cuentan sus amigos, le dijeron al Sol que de lo único que tenía que cuidarse era del COVID, por lo que se fue de vacaciones a un lugar privado por primera vez, sin seguridad.

Luis Miguel está soltero

Las cenas largas en lugares de lujo también tuvieron que detenerse, y mientras el cantante antes pagaba las cuentas de sus amigos, gente cercana y seguridad, ahora también puede dividir cuentas entre su compañía y puede aceptar el que le inviten a comer sin tener desconfianza. Menos lujo para disfrutar de cosas simples, ahora Luis Miguel sabe cuánto cuestan las cosas, puede ir al súper a comprar un electrodoméstico o elegir el mismo el perfume, ya que antes, era sabido por su gente cercana, que mandaba comprar todo, incluidos los últimos perfumes de cada temporada para elegir alguno nuevo en su colección.

El Sol ya no tiene que estrenar ropa en cada puesta ni usar lo más caro de la tienda ni ropa de diseñador, sus trajes son intocables porque forman parte de su trabajo, pero, sobregastar en ropa ahora debe entenderlo como un despilfarro, y eso no está permitido, porque la mayoría de su dinero está invertido a plazo fijo, y si no quiere quedarse de nuevo sin liquidez tiene que cuidar su dinero.

UN NUEVO SHOW CON SÓLO LO MEJOR

Hoy en día, los conciertos son espectaculares, hay cantantes que vuelan sobre el escenario y otros más con luces láser que hacen ver a cualquier concierto de Luis Miguel como pasado de moda. Pero ahora, al parecer, todo será diferente, pues poco a poco la nueva empresa de Luis Miguel se ha estado haciendo de equipo, lo que significa que tendrá grandes recursos para que sus shows estén a la altura de su nombre, quedando atrás la mala fama de que todos sus conciertos son iguales y sin tanta producción.

La denominada segunda etapa de Luis Miguel planea proyectos mucho más ambiciosos, y se espera que Luis Miguel vuelva a la cúspide que una vez ocupó, ya que todo está cimentado para que el Sol ya no tenga equivocaciones, ni de manera personal, artística o empresarial.

