"No lo sé, Rick": Eugenio Derbez por fin explica su accidente pero la gente NO le cree

A través de un comunicado, a finales de agosto se informó que Eugenio Derbez tuvo un accidente que "lo dejó con lesiones delicadas" por lo que fue operado tras romperse el hombro. En medio de su recuperación, han surgido varias versiones y el actor finalmente, casi 20 días después, dio la cara ante la situación.

En un video que le ayudó a hacer Alessandra, compartió: "Mi hijo (Vadhir) me dijo que jugáramos un juego de realidad virtual, me puse el visor y estaba en un edificio de muchos pisos. Estaba parado en una tabla pequeño, me tropecé con algo y a la hora que doy un paso fuera de aquella tablita. Lo que yo veía en el juego no coincidía con lo que estaba en mi entorno, moví los pies y fui a dar con unos escalones; pega primero mi codo, empujando al hueso haciendo que se saliera rompiendo. En los hospitales me dijeron que llegan muchas personas accidentadas por esos juegos".

Recordó el dolor: ""Dije que fuéramos rápido al hospital, empecé a gritar porque no aguantaba y decidieron anestesiarme. El doctor me dijo que no podían operarme porque había sufrido cinco fracturas grandes y 10 pequeñas".

La versión del choque.

Antes de que Eugenio hablara, surgió la versión y se difundió en redes sociales sobre que en realidad no había sido un accidente con el visor de realidad virtual, sino que Derbez habría participado en un accidente automovilístico donde una persona habría muerto.

Sin embargo, Javier Ceriani, en su programa Chisme No Like, informó: "Parece que el día que Eugenio se lastima, un Tesla blanco tuvo un accidente, entonces se pensó que Eugenio estaba involucrado en el accidente y no lo quieren decir, porque hubo una persona muerta... Eso nunca se comprobó, en Los Ángeles no encontramos nada, lo que pasa es que de ese accidente no aparecen los que manebajan el Tesla blanco, muy parecido a uno que tiene Eugenio. Entonces se especuló de un accidente algo turbio, pero no lo podemos comprobar, nosotros teníamos esa línea de investigación, pero no hay nada concreto y estas cosas pasan porque Eugenio no habla".

Pero la gente no le cree.

En la sección de comentarios del video que compartió Shanik Berman, quien replicó el video de Derbez, se puede ver que el público no cree al 100% la versión de Eugenio.

A José Eduardo le ocultaron información

En entrevista con Adela Micha, José Eduardo Derbez contó lo poco que sabía al respecto que terminó siendo lo mismo que sabe el público. Ante sus respuestas, incluso la periodista le dijo: "(Dices) 'Según yo', ¡pero es tu papá, güey!".

Todos son bien misteriosos, Ale, Vadhir, hasta la niña, no me quieren compartir los secretos de la familia. Lo primero que mandaron fue 'Mi papá en el hospital', pero eso fue recién se cayó. Les pregunté y no me acuerdo quién puso 'pregúntale a no sé quién', otros 'pregúntale en privado a no sé quién', entonces empecé a preguntar por separado a ver si alguien, y nadie contestaba. Vadhir me contestó muy así... 'sí, se cayó, ya sabes cómo es'. Es en serio".

