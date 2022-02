¿No la quieren en México? Alejandra Espinoza responde a críticas por su protagónico en Televisa

Las grabaciones de la telenovela 'Corazón guerrero' ya están avanzadas, pero todavía muchos dudan sobre la protagonista, Alejandra Espinoza. Ella es una estrella de la televisión hispana en Univision, pero en México pocos la conocen.

Así que ante las críticas, la ex reina de belleza dio la cara en un live en Instagram, y aseguró: “Obviamente siempre va a haber comentarios buenos, comentarios malos, pero yo soy una persona que he trabajado desde los 16 años y que a mí absolutamente nada de lo que tengo me lo han regalado, entonces yo voy a hacer mi mayor esfuerzo".

“Yo pienso que al final del día cuando uno se queda satisfecho con su trabajo es lo que cuenta, entonces en eso me voy a basar”, dijo Alejandra.

Y es que todavía falta verla en la pantalla chica como actriz, pues se trata de su debut como protagonista en la Fábrica de sueños. Sin embargo, ella ya ha demostrado que es una de las presentadoras más carismáticas de la televisión hispana en Estados Unidos.

Ha brillado como presentadora de las últimas ediciones de Nuestra Belleza Latina (NBL), de Univision, concurso que ganó en la temporada de 2007.

Salvador Mejía, productor de 'Corazón guerrero' y creador de éxitos como La usurpadora, Abrázame muy fuerte y La madrastra, nos contó sobre Alejandra como su nueva protagonista: "Ella tiene una estrella, un encanto sensacional para el personaje que interpretará, y agradezco a la empresa su apoyo".

¿Y cómo consiguió su primer protagónico en Televisa?

En entrevista con la periodista Lourdes Stephen, Alejandra Espinoza, ganadora de la primera edición del concurso 'Nuestra Belleza Latina', contó lo que hizo para conseguir el papel, en una situación que describe como "la cosa más rara del mundo".

"A mí me habla mi agente de México, que es Alejandra Palomera, y me dice 'Salvador Mejía va para Miami, me dice que se quiere reunir contigo'", recordó. Así que fue a la reunión con el productor, y lo que creyó sería un primer acercamiento, se convirtió en la confirmación de su nuevo trabajo.

"Me puse a platicar con él, platicamos de todo, le conté mi vida sin pretensión, yo le conté lo que yo era, lo que yo hacía, entonces él me habló de un proyecto que él estaba comenzando, cómo se llamaba, lo que estaba buscando… Cuando ya terminamos de platicar supercool en una conversación que parecía que yo lo conocía de mucho tiempo porque me sentía muy en confianza me dice él '¿y entonces qué opinas?'... Y yo 'no, pues que está muy cool, ¿qué tengo que hacer? ¿cuándo audiciono?'... Y me dice 'no, ¿quieres trabajar conmigo?'... Y yo 'claro que quiero trabajar contigo, ¿pero qué tengo que hacer?', le digo.

"Y me dice 'no, yo soy una persona que tengo mucho tiempo trabajando en esto, tengo mucha experiencia, te he visto trabajando pocas veces pero creo yo que tienes la madera, te voy a dar un voto de confianza", recordó Alejandra sobre las palabras del productor.

'Corazón guerrero' es el título de esta telenovela que se basará en una producción argentina llamada Valientes (2009), con muy buena aceptación en los países en los que se emitió.