"No la libraba": Pablo Valentín confiesa que lo peor que ha vivido es el desempleo

Los ahorros de Pablo Valentín se vinieron abajo cuando este año se quedó sin empleo. Y es que luego de grabar La mexicana y el güero y Vecinos, el actor no encontró más oportunidades que le permitieran tener una fuente de ingresos para costear todos los gastos que lo abruman. En entrevista con TVyNovelas, el artista nos habla de sus más recientes proyectos y de cómo ha hecho para solventar su difícil situación económica.

Luego de grabar Vecinos, ¿a qué te has dedicado? Estuve haciendo una obra que se llama Las dos parejas. Trata de dos relaciones en las que los maridos son excompañeros de la secundaria, entonces, se reencuentran después de mucho tiempo de forma muy casual, comienzan a hablar de sus parejas y caen en cuenta de que realmente no son felices. Tratamos el tema con comedia, nos dirige Benny Ibarra (padre).

¿Cómo has vivido la reactivación de los espectáculos presenciales? Ha sido difícil, pero le hemos puesto todas las ganas. Yo he seguido con otra obra en la que llevo cuatro años y se llama Las mujeres son de Venus y los hombres... ¡Ni mad...! Estoy ensayando también la obra Tu cabeza en mi hombro, que es un musical que llega este mes, y me siento muy afortunado porque en las compañías en las que estoy tienen unas medidas de seguridad sanitarias tremendas, el público no tiene nada que temer.

La gente, al principio, desconfiaba de ir al teatro por el mismo temor de los contagios... Sí, pero a la vez tenemos a los restaurantes casi llenos en su totalidad, y los teatreros estábamos inconformes porque no nos daban la oportunidad de recibir a la gente de la manera adecuada. Pero ahora ya estamos con la capacidad en un 75 % autorizado, y eso nos tiene muy contentos.

En cuanto a Vecinos, ¿cuándo volverán al aire? Comenzamos a grabar a mediados de noviembre, ya nos dijo el productor que le autorizaron dos temporadas más. Eso tiene muy feliz a todo el equipo, ¡imagínate lo que es llegar a la temporada 12 y 13!, que quizá se estrenen a principios de enero; ya próximos a cumplir 17 años desde que comenzamos a grabar la serie.

En tiempos de pandemia, ¿qué es lo peor que has vivido? Quizás haya sido el desempleo, porque aunque he tenido la fortuna de trabajar, nos bajaron los sueldos, y en televisión me quedé sin trabajo hace tres meses, cuando grabamos la última temporada de Vecinos y no la libraba.

¿Por qué es que los actores no saben ahorrar? ¡No sé! Yo creo que en las clases de actuación nos deben enseñar también a administrar nuestros ingresos. En mi caso, nunca he sido rico, pero tengo tres hijos que exigen una cantidad económica que ya no podía cubrir.

¿Es desesperante ser padre de tres hijos y no tener trabajo para responderles económicamente? Es muy difícil, diría que es como el picante, te cala la lengua, la garganta, las encías y hasta el estómago, pero ¡cómo se disfruta!

Pero siguen los pasos de su padre... ¿Ves como no escarmientan? (risas).

