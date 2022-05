"No hubo una violación pero sí un abuso"; Regina Blandón habla de lo que vivió de niña

La actriz Regina Blandón recordó el abuso que vivió durante su infancia en una entrevista con Isabel Lascuráin para su canal de Youtube.

"Me parece importante que la gente pueda identificar el abuso porque nos pasa a todos y siempre es de alguien conocido o cercano", dijo la actriz y recalcó la importancia de creerle a los niños en este tipo de casos.

"Yo ni si quiera lo dije... fue un abuso del señor que trabajaba con nosotros en la casa de mis abuelos de Acapulco; llevaba años casado con la cocinera y se metía a mi cuarto en las noches y no hubo una violación como tal pero sí hubo un abuso. Mi hermano estaba en la cama de al lado y a veces no lo tenía ni presente. No lo tenía presente hasta hace muy poco".

Regina Blandón se ha dedicado desde hacer varios años a apoyar incitativas contra la violencia y a favor del reconocimiento y respeto de los derechos la diversidad sexual.

En la entrevista, explica que la experiencia de abuso que ella vivió, ha marcado gran parte de los ideales que hoy comparte.

"Yo se lo contaba a mi primo Gonzalo y él se lo contó a mis papás; yo tenía seis o siete años, algo así. Mi papá estuvo a punto de matar al tipo".

Contó que fue al sicólogo muchos años pero en la familia no se habló del tema durante mucho tiempo.

"Muchos años lo guardé y sí se trataba en terapia pero en público; hasta que vi que sacarlo ayuda y exorciza; y muchas amigas salieron a decir 'yo también'. A todas nos ha pasado y es brutal y es un reflejo de México".