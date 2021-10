"No hay libertad de expresión": Eduardo Verástegui es anti-vacunas y Twitter lo suspende

En gran controversia se vio envuelto Eduardo Verástegui, luego de compartir en su cuenta de Twitter que no confía en las personas detrás de las vacunas, por lo que él no ha recibido ninguna dosis.

"No me he ba-kunado ni me voy a ba-kunar. No confío en las personas que están detrás de las (vacunas) Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes que el diablo, el adversario, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos, Dios al frente".

Ese mensaje bastó para que recibiera muchas críticas en redes sociales, y hasta lo compararon con Paty Navidad, famosa por su postura anti vacunas y decir que la COVID-19 no es más que un código relacionado a planes ocultos de la élite con la intención de implantar nanotecnología.

Twitter decidió suspender temporalmente la cuenta de Eduardo, como le ocurrió a Paty Navidad. Horas más tarde, reapareció para expresar:

"Pues así las cosas, me suspendieron la cuenta unas horas y Twitter nos obligó a borrar tuits. No hay libertad de expresión. Me pregunto... si denuncio a todos los que me están mandando amenazas y deseos de muerte, ¿también les suspenderán sus cuentas? Lo estoy analizando...

Uno de los famosos que alzaron la voz contra Verástegui fui el actor Mauricio Martínez, quien expresó:

"Incitar a tus seguidores a no vacunarse NO ES LIBERTAD DE EXPRESIÓN, @EVerastegui . Que bueno que le bloquearon la cuenta aunque sea unas horas. Celebro que te hicieran borrar esos tuits tan irresponsables. Y sobre quienes te envían esas amenazas, denúncialos o reza por ellos", escribió en Twitter.

