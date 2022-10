No funcionan las patadas de Alfredo Adame y VIDEO lo exhibe

Aunque en la versión de Alfredo Adame él fue víctima de sus vecinos luego de una persecución que terminó en el asesinato de un policía, videos revelan que el actor inició el pleito callejero que le provocó heridas graves.

Ya surgieron videos de cámaras de seguridad afuera de la casa del presentador donde se aprecia que él tiró la primera patada… pero falló. Recordemos que él ha presumido ser cinta negra y ser experto en artes marciales, pero no logró conectar un golpe contra sus presuntos agresores.

En cambio, se puede ver cuando dos hombres lo golpearon, y uno de esos golpes fue el que lo tiró al piso y le dejó un posible desprendimiento de retina del ojo derecho.

La versión del actor

“Llegué a mi casa y no dejaban pasar, de hecho, me dejaron pasar porque vivo ahí, y en la esquina había muchas patrullas, mucha gente, y un cuerpo tirado. Entonces llego yo, meto el carro, salgo y le pregunto a mi vecina: ‘Oye, ¿qué pasó?’ y me dice: ‘parece que mataron a un policía, parece que venía persiguiendo a alguien, se bajaron y lo asesinaron’. De repente me acerco a la puerta de mi casa y cuando estoy en la puerta de mi casa llega un cuate en un coche con una mujer herida, con un balazo en el hombro y dice: ‘mataron a mi hermano y a mi mujer la quisieron matar, yo pensé que él quería que los dejaran pasar, ahí me quedé parado, él se acercó mucho a mí y le dije: ‘¿qué te pasó, te puedo ayudar en algo?’ y de repente me dice: : ‘¡Tú lárgate de aquí, hijo de la ching..., qué haces aquí, pinche chismoso!’, y me tira un trancazo en la cara y me tira una patada, se da la vuelta y le digo: ‘ a ver hijo de la ching...’, y le tiro una patada también. “Llega uno por atrás, cobarde, que estaba con él a media calle, enfrente de mi casa, y me avienta un campanazo que me causó una herida de 6 u 8 puntadas y posiblemente la retina me la desprendió y a la hora que me da el supertrancazo me caigo y me empiezan a agarrar a patadas en la cara los dos, ahí están los videos. “Están detenidos estos cuates, yo no estaba grabando, ellos están inventado todo eso. Yo nada más estaba de mirón y sí tenía el teléfono en la mano”, contó Alfredo, quien denunciaría por lesiones, injurias y amenazas.

Tras los hechos, TVyNovelas entrevistó a Alfredo Adame para saber cómo se encontraba tras las lesiones que le causaron.

¿Cómo sigue tu ojo? Normalmente tienes 24 o 26 de presión ocular y yo tengo 44, eso es peligroso porque si lo dejas un tiempecito puede dañar el nervio óptico y puedo perder el ojo.

¿Qué tratamiento llevarás? Como no pueden llegar a la retina y ver qué es lo que está pasando me mandaron al Instituto Nacional de Rehabilitación para hacer una ecografía, el martes en la mañana me revisan. Mientras el jefe de cirugía del Hospital G. González me dijo que me van a tener que operar, me van a tener que poner cuatro placas en las fisuras que tengo en el cráneo, entonces no puedo ni masticar fuerte, afortunadamente no me tocó la mandíbula, ahí si me hubiera dejado muy mal, pero bueno, la operación se dará en tres semanas.

Tus heridas son consideradas graves... Sí, tardarán más de 60 días en arreglarse, yo creo que, por el golpe, que además me lo dio con una piedra y por poco me mata, podría estar ahora muerto o con un daño cerebral, literal ahorita son de 5 a 9 años de cárcel y si se comprueba que me pegó con la piedra se va a 15 años por que ya hay dolo y no es simplemente una riña, puede ser hasta una tentativa de homicidio.

Anímicamente, ¿cómo estás? Feliz de la vida, sólo tengo un ojo cerrado, emocionalmente estoy completo, mi papá me templó de una manera diferente, como los buenos hierros.

¿Podrías quedarte ciego? No creo, al principio sí pensaron que podría perder el ojo, pero, voy a atenderme, tengo como un cinco por ciento de visión, cuando puedan tratar mi retina, verán si puedo ver de nuevo con una operación.

