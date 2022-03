"No existen los imposibles": Sebastián Rulli recuerda cuando viajaba en metro

Aunque hoy lo vemos como el apuesto galán de Los ricos también lloran, la vida de Sebastián Rulli no siempre fue así, pues en la primera telenovela que hizo en México, su nombre no aparecía en los créditos principales, y sus escenas en la producción de Pedro Damián eran contadas. Ya pasaron 21 años de Primer amor… a 1000 por hora, y el actor no es el mismo, consiguió el lugar que tanto soñaba, se convirtió en el protagonista más cotizado del momento, y atrás dejó los sinsabores de sus comienzos.

El argentino es hoy Luis Alberto Salvatierra, un millonario atrapado en su sufrimiento que encuentra el amor en una joven humilde que interpreta magistralmente Claudia Martín en la versión 2022 de aquel clásico que volvieran famoso Verónica Castro y Rogelio Guerra a finales de los 70. De este desafío y de cómo decidió dejar su país natal para probar suerte en la tierra del mariachi nos habla este actor que vive un apasionado romance con la nueva reina del melodrama: Angelique Boyer.

El público te ve como el nuevo Fernando Colunga, ¿cómo tomas estos halagos?

Imagínense lo que para mí representa esto, para mí es un sueño hecho realidad; yo vine a México con esa ilusión, no tenía otra más que entrar a esta empresa y protagonizar historias, pero todo se fue dando. Como siempre digo, la disciplina, la entrega, el profesionalismo, creo que es básico, y gracias a Dios me ha salido bien. He seguido ese camino, y ojalá todos hagan lo mismo, porque no existen los imposibles, y estar hoy protagonizando esta historia me genera mucho orgullo. Y aunque me comparen con los demás compañeros, Fernando es irremplazable, Rogelio fue irremplazable, ocupamos lugares que anteriormente hicieron otros, pero no significa que esté mejor o peor; creo que el tiempo transcurre y nos toca, en algún momento, a cada quien.

Entonces, ¿no te molesta que te comparen con Fernando Colunga?

No, para nada. Fernando es un gran ser humano, excelente compañero, superprofesional, y le he aprendido mucho. Siento que lo más importante, en esta carrera y en esta empresa, es que los compañeros hablen bien de ti. Y de Fernando siempre he escuchado cosas maravillosas, él es un ejemplo a seguir.

¿Cómo fue que llegaste a trabajar en México?

Yo no tenía como objetivo llegar a México como tal. Me fui de Argentina con la ilusión de encontrar un lugar en el mundo, de viajar, de conocer, de despejarme de lo que era el caminito normal que todos debíamos seguir terminando la preparatoria, entrando a la universidad, poniéndonos a trabajar y casándonos… Yo no entraba en ese esquema y me fui a buscar como trotamundos, como aventurero que soy, y de repente encontré ese lugar, con las herramientas que ya tenía. Yo consideraba que México era el Hollywood de la televisión, entonces, como fan de El Chavo del 8 y de las telenovelas que veía mi madre, quería llegar aquí; tratar de reconectar con la actuación en un lugar diferente me llenó también de un reto mayor, y eso me hizo enfocarme más en mi objetivo.

¿Te tocó comenzar desde cero, tocar muchas puertas y pasar necesidades?

Sí, aunque bueno, necesidades creo que no he pasado porque siempre he sido muy coherente entre mis gastos y mis objetivos.

"Yo sabía, más o menos, cuánto podía ganar y cuánto podía gastar. Entonces, nunca me salí de mis límites, por lo que nunca pasé hambre, siempre tuve dónde dormir, y la organización me ayudó bastante. Pero por supuesto que llegué sin nada, con una mano adelante y otra detrás; el primer lugar donde me quedé fue en una habitación de hotel, luego rentaba un cuarto con un roomie, después me independicé y me fui a un departamentito en el que pagaba mil 500 pesos al mes y era muy chiquito, me movía en metro, en taxis durante casi dos años, hasta que pude comprar mi primer coche y trabajaba de otras cosas mientras podía vivir de la actuación. Hice modelaje, pero lo dejé, ganando mucho más por mi pasión de ser actor".

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!