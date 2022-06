"No está funcionando": Pati Chapoy ya ni disimula su descontento por 'La Academia'

Desde que anunciaron en primicia que Yahir sería el conductor principal de 'La Academia', los comentarios en 'Ventaneando' no han favorecido mucho las decisiones que la producción del reality ha tomado.

Pedro Sola, por ejemplo, descalificó que la presentación de la temporada haya sido a través de YouTube y no en la televisión, mientras Daniel Bisogno expuso que hubiera sido mejor llamarle a Alan Tacher o algún presentador con experiencia en lugar de apostar por un novato en la conducción como Yahir.

Pero la que no escatima en expresar su opinión respecto a 'La Academia', es Pati Chapoy, quien este lunes 20 de junio quizá resumió todo al decir: "No está funcionando".

Al igual que Lola Cortés, quien se sorprendió porque varios de los alumnos NO cantan, Chapoy fue dura: "Yo ya hubiera corrido a la persona que hizo la selección de los alumnos... ¡pésimo!".

Incluso dijeron en el programa que el casting había sido de 7 mil personas, pero Pati dijo: "Es pura mentira, nunca nos enteramos".

A la periodista tampoco le gusta la polémica del director con loz jueces: "Me llama la atención que el niño Acha salga a opinar, ¿como por qué?".

Y eso sí, dijo: "En cuanto veamos que alguno de los intérpretes está despuntando, lo haremos saber... mientras tanto, los pleitos están buenísimos".

Sin embargo, resaltó que la cobertura 24/7 no se transmite en la televisión, sino en redes sociales :"El reality no pasa por Azteca. Son de las cosas que no entiendes. Lo estamos viendo el rating de programas que se dedican a esto que tienen un rating muy alto...

"Bueno, no lo tenemos en la televisión abierta y me da mucha flojera meterme a internet", dijo con desdén.