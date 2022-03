"No es seguro que me quede"; Lalo España habla de bioserie de Chespirito

Lalo España pasa gran parte de su tiempo pensando en la mejor manera de convertirse en Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito'.

La posibilidad de protagonizar la bioserie que se prepara sobre el creador del Chavo del 8 ha provocado varias polémicas a las que España ha tenido que responder.

Por ejemplo, se ha dicho que Eduardo está molesto con la producción de la bioserie, lo cual él aclara.

"Han dicho que estoy ardido pero quiero que me muestren una publicación en la que yo lo diga".

España explica que el proceso de elección de personajes todavía sigue.

"Nadie me quita la idea de hacer a Chespirito. He estado haciendo audiciones y luego me quedo pensando en lo que hice; me estoy bañando y pienso en cómo hice tal escena y cómo puedo hacerlo mejor".

El actor dice que todavía no es seguro que se quede pero que él sigue en la lucha.

"Soy un obsesivo en la chamba ¿qué quieren? Todavía no me quedo, ni siquiera es seguro que me quede pero si me quedo pues qué padre".