"No es justo que me traten como delincuente": Edgar Oceransky

El cantante Edgar Oceransky anunció que ha comenzado un proceso legal por daños y perjuicios contra quienes lo acusaron de pederasta. "Hubo una cantidad de publicaciones en las que no era 'presunto', sino que me tachaban de pederasta", le dijo el trovador a René Franco en una entrevista en la que habló por primera vez del caso.

Oceransky iba a celebrar este año sus 20 años dedicado a la música con diferentes eventos y conciertos cuando comenzó a divulgarse un audio de hace 13 años en el que, como parte de un show, hace una narración en la que que dice que es mejor tener relaciones con mujeres jóvenes.

Respecto a ese audio, Oceransky pidió disculpas.

“Era un sketch, en ningún momento se dijo que hubo eso. Hoy lo oigo y me parece de pésimo gusto, me parece políticamente incorrecto y es un sketch que yo dejé de hacer hace como 13 años. No me siento orgulloso ni mucho menos, hoy sé que ese tema es tremendamente sensible, que puede no haberse tomado como un chiste y que no es algo que se tenga que estar difundiendo. No es mi manera de pensar”.

En marzo pasado, Oceransky fue acusado en Twitter por la usuaria Anhelé de haberla acosado cuando ella tenía 16 años. Como prueba, publicó un correo en que el Edgar le pidió conocerse durante una gira que hizo por Tijuana.

Oceransky no quiso hablar en específico si la demanda que ha echado a andar considera también a esta mujer que lo acusó. "No puedo hablar de ello porque está en la demanda".

En cambio sí dijo que lo que ha vivido durante estos meses lo ha perjudicado sin que haya habido antes un juicio.

"Sin juicio, sin denuncia me declararon culpable. No es justo que te traten como un delincuente cuando no hay una investigación en tu contra y por eso es que el festival del Trovafest me lo llevaré a otro lado; porque no existen las condiciones para organizar el festival, no solamente porque lo dice el alcalde; porque yo no me voy a sentir seguro de que a la hora de la hora, de repente alguien diga: ‘Ahora a Edgar Oceransky lo acusaron de asesinato, en Twitter'”.