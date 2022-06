"No es cierto" que el cáncer haya vuelto a Rebecca Jones

Este martes rondó una noticia respecto a que Rebecca Jones enfrentaba nuevamente el cáncer, lo cual la actriz refutó a las pocas horas: "Es una falsísima noticia".

En entrevista con el programa 'Hoy', la actriz explicó: "Es absolutamente falsa la nota, me parece que dicen que estoy invadida de cáncer... Hay muchísimas cosas erróneas empezando porque yo siento que la agarraron (contra ella) desde el principio, cuando me dio la enfermedad hace cinco años".

Explicó que la nota decía que volvió el cáncer de ovario, cuando hace años, a ella se los extirparon: "Es una nota con muy mala leche".

"Es muy dañino, no para mí, yo sé lo que tengo, yo estoy bien, pero qué mala información para el público. Eso es lo que más coraje me da, hay muchas personas padeciendo esto a niveles muy serios... Notas así que son mentiras absolutas me tienen muy triste".

Sobre una posible demanda, Rebecca dijo: "Tal vez, pero sobre todo me interesa mucho que el público sepa que no es cierto. Es lamentable cómo la revista lucra con eso".