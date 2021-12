“No cualquiera supera la crisis que tuvo Silvia Pinal”

Silvia Pinal ha evolucionado favorablemente en las últimas horas luego de haber sido hospitalizada por una arritmia y haber sido diagnosticada con Covid-19.

Efigenia Ramos, la asistente de la actriz, informó que la fortaleza de doña Silvia ha sido asombrosa y que espera que los médicos la den de alta muy pronto porque ya superó el momento crítico que sufrió el jueves.

“La crisis que tuvo ayer ninguna persona la resiste”, dijo al referirse al malestar provocado por una alta presión arterial que se complicó luego por un medicamente que, dice, “la tiró por los suelos”.

Ramos contó también cómo fue que se dio cuenta de que Silvia Pinal necesitaba atención urgente.

“Yo siempre que llego lo que hago es ver cómo pasó la noche, qué signos tiene, cómo va y cuando me di cuenta que los signos estaban en el suelo, no me gustó; y a llamar a la doctora y a sus hijos”.

Silvia Pinal, de 92 años, se encuentra en el hospital con un estado de salud estable de acuerdo con el último reporte médico, en el cual se señala que su oxigenación y su ritmo cardíaco están bien.

De acuerdo con Ramos, los síntomas de Covid los notó ella desde un día antes: “Ella estaba tristona, como que estaba cansada y entre esos signos yo dije aquí hay algo; pedimos sus estudios, el primero fue una prueba rápida y salió negativa, pero como yo pedí una PCR, ahí salió positiva”.