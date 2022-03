"No cometí ningún delito"; Luis de Llano rompe el silencio y esto le dice a Sasha

Luis de Llano, el productor al que Sasha Sökol acusó de haber abusado de ella desde que tenía 14 años, y hasta que cumplió 17, decidió romper el silencio con un comunicado en el que asegura que las acusaciones son falsas.

"En mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito alguno ni tampoco he actuado de forma inmoral. Los hechos descritos y narrados en medios nacionales e internacionales de comunicación impresos, digitales y audiovisuales que se refieren a mi persona y publicados a partir del 8 de marzo de 2022 son meras y falsas especulaciones", se lee en el comunicado.

Sasha, en la fecha mencionada por Luis de Llano, publicó un mensaje en su Instagram para denunciar que el productor había abusado de ella cuando era adolescente y lo hacía también cada vez que hablaba de esa relación que tuvieron ya que mentía sobre lo que había sucedido.

Luis de Llano se refiere a Sasha en estos términos:

"Antes que nada ofrezco una disculpa a Sasha Sökol, si ella sintió con mis comentarios alguna ofensa y también por haber hecho pública información que atañe exclusivamente al ámbito privado de dos personas".

El productor termina el comunicado así:

"Reitero, en mi vida no he cometido delito alguno, siempre he actuado lícitamente y ha sido timón y faro en mi vida el respeto a la libertad, valentía, honradez y justicia".

Horas antes del comunicado de Luis de Llano, Sasha reiteró que ella lo único que hizo fue contar la verdad.

En el aeropuerto, la cantante respondió a un par de medios: "Yo lo único que hice fue contar la verdad, no quiero hablar más del tema, pero les agradezco su interés y su solidaridad".

"Lo único que te puedo decir, es que estoy muy sacudida, muy movida, conmovida con la reacción de solidaridad que he recibido, y muy movida también por las personas que aún, hoy, todavía no pueden ver claramente lo que sucedió y nombrarlo mientras ese tipo de conductas sigan existiendo... se sigue normalizando algo que no es correcto. No para mí... para niños y niñas, en el futuro".