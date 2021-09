"¡No cabemos de alegría!": Natalia Téllez confirma que está embarazada

La presentadora de 'Netas divinas' Natalia Téllez confirmó que su familia recibirá un nuevo integrante, pues anunció en Instagram que está embarazada a sus 35 años.

Con prueba de embarazo en mano, la que fue conductora de Telehit y del programa 'Hoy', publicó una foto junto a su pareja Antonio Zabala.

"Güero les quería dar una excelente noticia pero como se quedó dormido se las damos Antonio y yo; ¡Vamos a ser papás! y no cabemos de alegría!", escribió la presentadora.

En 'Netas divinas', Natalia se ha confesado sobre su relación con Antonio. “Justo la relación que tengo ahorita, que creo que es la más padre y la más sana y estoy muy contenta. Al principio yo decía: ‘Es que está demasiado tranquilo’, o sea enganchada… ‘¿dónde está la adrenalina? ¿Por qué siempre me contesta?’…”.

Tanta estabilidad provocó que Natalia Téllez lo platicara hasta con su terapeuta... “Lo hablé con mucha gente, mi terapeuta también me dijo: ‘¿Por qué no disfrutas una relación sana? No necesitas esa adrenalina de puro problema y juegos de poder’".

Natalia y Antonio se conocen desde hace 13 años, pero en 2020 inició su romance.

