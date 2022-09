"No bajen la guardia": Toño Mauri vuelve a dar positivo a COVID-19

Ante la inminente desaparición del uso de cubrebocas obligatorio en espacios públicos, los casos positivos de COVID-19 siguen sucediendo y esta vez le tocó a Toño Mauri.

El actor permaneció en coma durante varios meses tras dar positivo y recibió un doble trasplante de pulmón. Estuvo al borde de la muerte, pero salió adelante. Aún así, y con cuatro vacunas, la enfermedad volvió a su vida.

"Otra vez COVID", confirmó en Instagram. Toño Mauri recomendó: "Por favor no bajen la guardia !!! No se confíen !! Yo con mis 4 vacunas y refuerzos y me volvió a dar.

"Gracias a DIOS QUE NO ME SUELTA Y ESTÁ CONMIGO EN TODO MOMENTO!!! A mis doctores , mi familia y amigos que están pendientes de mi todo el tiempo!!

Gracias mi Carla,Carlita,Toño y Pablo por cuidarme!! Los quiero mucho !!!", escribió el actor.

Según información de Maxine Woodside, la situación de Covid para Toño fue leve, y "parece que ya salió de la bronca".

Diversos amigos y familiares, así como famosos tales como Yuri, Natalia Jiménez, Yordi Rosado, Alejandro Nones y Paul Stanley, le enviaron sus mejores deseos para una pronta recuperación.

Sigue el chisme:

Qué artistas han impuesto récord de asistencia en el Zócalo

Shakira irá a juicio por fraude fiscal, responderá por seis delitos

Luis Miguel volverá con una gira de 200 conciertos