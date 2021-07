"¡No bajen la guardia!": Con cubrebocas y desde Televisa, famosos piden cuidarse de COVID-19

Ante la nueva ola de contagios de COVID-19 registrada en los últimos días en México, la comunidad artística invita a la población a no bajar la guardia. “No es momento de relajarse”, exhortan a los jóvenes, el sector ahora más golpeado por el virus surgido en China y que tiene prácticamente en jaque a todo el mundo desde principios de 2020.

“No es momento de reventarse”: Andrea Escalona | “Entiendo que los jovencitos quieran celebrar en tiempos de graduación. Yo también fui chava y la festejé en los antros de Cancún, pero no estamos en buenos tiempos. Hay que seguir cuidándonos, no es momento de reventarse. Hay que vacunarnos primero y luego tener mucho cuidado con nuestra salud, que es lo más importante que tenemos ahora”.

“Eviten asistir a lugares concurridos”: Irán Castillo | “Los jóvenes se están confiando mucho y ya están saliendo a todos lados. Deben cuidarse. Todavía hay que guardarse en casa, evitar los lugares concurridos, reforzar de nuevo las medidas preventivas, no dejar el cubrebocas... No flaquear. Se puede caer en un descuido por pensar que lo peor de la pandemia ya pasó, pero en realidad, ésta sigue”.

“Sigan con todos los cuidados”: Jorge Aravena | “Si bien la ciencia y la medicina han avanzado para tener variedad de vacunas, no debemos bajar la guardia en ningún momento. Tanto adultos como jóvenes debemos seguir cuidándonos, usar cubrebocas; cada quien puede poner su aporte para evitar más contagios. Mi recomendación es vacunarse; yo ya lo hice para tener más tranquilidad, pero igual sigo con todas las medidas de prevención”.

FOTOS: José Luis Ramos

“Aguanten un poco más, ¡Cuídense!”: Laura Vignatti | “Ya todos estamos cansados de la pandemia; yo me he relajado, pero de repente me entero de casos cercanos graves y caigo en la cuenta de que no se debe bajar la guardia. Hay que aguantar un poco más, seguir cuidándonos a nosotros y a los demás; hay gente egoísta que tiene COVID y sale, sin importarle que pueda contagiar a los demás. Hay que pensar que alguien puede estar grave por nuestra culpa”.

“YA HAY CEPAS MÁS PELIGROSAS”: Lalo Palacios | “No podemos confiarnos. Si no les importa su edad, por lo menos hay que preocuparse por las personas que están a nuestro alrededor. La pandemia no ha terminado, tengo muchos conocidos de 20 a 30 años contagiados de COVID, y hay que cuidarnos porque ya hay cepas más peligrosas. Si no hay necesidad de salir de casa, no lo hagan; eviten antros y lugares cerrados que estén muy concurridos”.

“El virus no respeta a nadie”: Lorena de la Garza | “La tercera ola de COVID ya está aquí; hay que cuidarse como la primera vez. Aunque nos dé flojera, debe usarse el cubrebocas. Esta cepa, como la anterior, te ataca por igual, así seas rico o pobre, joven o adulto, con empleo o sin él. No ha tenido respeto por nadie, pero nosotros debemos respetarla, recordar que el cubrebocas sí hace la diferencia”.

“Podemos retro ceder si se toma a la ligera”: Lambda García | “Hay que tomar conciencia, no confiarse, y por nada del mundo bajar la guardia. Vislumbramos el final de la pandemia, pero todavía no se ha terminado. Podemos retroceder si lo tomamos a la ligera. Debemos recordar todo lo que hemos venido haciendo desde el inicio de la pandemia: nunca quitarse el cubrebocas y tener conciencia del otro”.

“Muchas personas que están vacunadas se están contagiando”: Oscar Uriel | “Vivimos el momento más complicado de la pandemia, porque se piensa que ya somos inmunes por la vacuna, pero el registro es que muchas personas que están vacunadas se están contagiando. Mi recomendación es seguir en casa y tomar todas las medidas de prevención”.

“Así como llegó este virus, puede llegar otro”: Carmen Muñoz “ | No hay que relajarse, la pandemia continúa y hay que seguir cuidándose. El cubrebocas, lavarse las manos y el uso del gel antibacterial deben quedarse entre nosotros para la vida cotidiana, porque así como llegó este virus, puede llegar otro. No es momento de bajar la guardia, no hay que tener miedo, y estar con la mente preparada y ser positivo ante cualquier contagio”.

“Deben cuidarse porque aún no están vacunados”: Erik Rubín | “La pandemia no ha terminado, todos debemos seguir cuidándonos, y los jóvenes doblemente porque aún no están vacunados. Además, hay personas mayores que siguen vulnerables a contagiarse, pese a que ya tienen la vacuna. Sigamos con las mismas precauciones que se adoptaron cuando comenzó la pandemia, hace más de un año”.

“Sean responsable con ustedes mismos”: Silverio Rocchi | “Entiendo a la juventud, yo también soy joven, pero los millennials no están acostumbrados a estar en casa, ya quieren salir. Ha sido un año duro, pero hay que ser responsables con nosotros y con las personas que nos rodean. No deben bajar la guardia, y si van a salir, usar el cubrebocas y evitar las reuniones de muchas personas. Si ya aguantamos un añito, podemos esperar un poco más”.

“Debemos cuidar Aún a nuestros padres”: Juan José Ulloa | “El COVID-19 mata, está más que comprobado; debemos tener conciencia de eso para seguir cuidándonos a nosotros mismos y a nuestros padres, como se ha hecho desde el inicio de la pandemia. Aguantemos otros meses más para que no arrecien los contagios y tengamos que regresar de nuevo a nuestras casas. Eso sería un golpe letal a la economía”.

