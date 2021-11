"No actúa": Para Gustavo Adolfo Infante, Yalitza Aparicio está sobrevalorada por solo "trapear"

Ya van a ser 3 años desde que Yalitza Aparicio saltó a la fama, pero sigue provocando controversia su sola presencia en la industria del entretenimiento, pues a algunos simplemente no les parece que sea una actriz.

La nominada al Oscar fue mencionada en el programa 'De primera mano' cuando se habló sobre que Carmen Salinas está afiliada al Sindicato de Actores de Estados Unidos. Yalitza también es parte de ese selecto grupo de actores que pueden votar para decidir quién ganará en los Premios Oscar.

Cabe recordar que, además de una invitación, es necesario que cada actor pague 3 mil 500 dólares de cuota de ingreso. Pero cuando Gustavo Adolfo Infante escuchó el nombre de Yalitza Aparicio, se encendió la controversia.

"¿Y Yalitza qué méritos tiene para tener esa afiliación?", dijo el periodista en su programa.

"No quiero entrar en una discusión, pero no actúa. En un debate, a ella le dijeron: 'Trapea aquí'... O sea, ¿Dónde está la actuación?", dijo Infante.

Mónica Noguera trató de exponer los méritos de Yalitza Aparicio y su nominación al Oscar: "Es un paquete de absolutamente todo, es un Cuarón dirigiendo a alguien que nunca había actuado, la historia que se tomaron muchos factores y me parece subestimar el mencionar que si trapea o no, como una referencia a su actuación".

Pero Gustavo Adolfo siguió firme: "De todos modos, ustedes me podrán decir que lloraba muy natural, a mí me parece que está sobrevalorada Yalitza Aparicio y que no es actriz. Esa es mi opinión y no me la van a quitar y a parte, con todo el respeto, me podrán decir que soy un ignorante del cine, pero me pareció aburridísima Roma".