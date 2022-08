Niurka ya vive con Juan Vidal pese a las advertencias de Cynthia Klitbo

Hace 10 años se conocieron en un foro de grabación y se encendió un chispazo entre ambos. El destino en esa ocasión no jugó a su favor y cada quien hizo su vida con sus respectivas parejas. Una década más tarde ocurrió un reencuentro entre el actor dominicano Juan Vidal y la “Mujer escándalo” Niurka Marcos, ya que casualmente volvieron a convivir en el reality La casa de los famosos. Pero esta vez, como dice el dicho: donde hubo fuego –y por muy mínimo que haya sido–, cenizas quedan, y la llama de la pasión se prendió para ambos actores que ahora estaban solteros.

La pareja vivió delante de las cámaras un idilio que ahora mantienen fuera de los reflectores, y esta relación, de apenas algunas semanas, ha sido muy mediática por la polémica que se originó con Cynthia Klitbo, exnovia de Juan Vidal.

En exclusiva, Mamá Niu nos revela todos los detalles del tórrido romance.

¿Estabas feliz soltera o andabas buscando una pareja? No, todo fue como cuando no buscas y encuentras. Es como cuando deseas tener compañía y te entristece que eso no pase, que el tiempo transcurra y no encuentres a alguien con quien hagas empatía, y dices: “Qué aburrimiento”... Y es normal, le pasa a todas las personas; como dijo Juan Osorio en una entrevista: todos necesitamos al lado a alguien que te apapache, que te escuche, que te quiera, que te acompañe, y yo creo que Juan Vidal y yo sentimos que le atinamos.

¿Qué te gusta de Juan? Es muy simpático, me hace reír muchísimo; aparte, tenemos lo más importante: química… Somos de los que se encuentran con su misma especie, somos muy parecidos, muy familiares, me enamora la pasión que tiene con su hijita de cinco años, y la relación tan bonita que tiene con la mamá de la niña, como la tengo yo con los papás de mis hijos. Es muy importante cuando en la familia todos se llevan; me encantó descubrir eso de él.

¿Ya conoces a su familia? Sí, y ellos me contaron que eran fans míos y después se pusieron felices porque Juan y yo estamos juntos, y bueno, hasta Naty, la mamá de su niña, también está feliz y echándonos porras. Hablamos por teléfono, hacemos videollamadas para que la nena lo vea, y esa es una de las cosas más hermosas que descubrí de Juan, lo familiar que es, porque yo soy igual, para mí lo más importante es mi familia, mis hijos y todo el entorno que los rodea; en este caso, para Juan también, su niña, su mami y su papi, la relación con la mamá de la niña... Todo es funcional y bajo la armonía y el respeto.

¿Qué es lo que no aceptas en un hombre? Yo creo que el amor lo permite todo, sin el amor no existe nada. La relación tiene que ser equitativa: si tú permites... él permite, si tú perdonas... él perdona, si tú eres tolerante... él será tolerante, entonces, cuando sientes que la otra parte lo está dando todo, tú lo das todo también; creo que es algo que ha pasado entre Juan y yo. Por ejemplo, él sigue llamando cuñada a la hermana de la madre de su hija, y yo sigo llamando cuñada a la tía de Romina, y eso denota que somos carentes de toxicidad. Lo primordial es dejar a un lado la vanalidad, la frivolidad, y que prevalezca el entendimiento y la armonía.

¿Ya viven juntos? Bueno... Si llamas vivir juntos a que fue a Mérida y se quedó en casa conmigo, dormimos en la misma cama, nos bañamos en el mismo baño juntitos y comimos en la misma mesa, y que ahora que estoy en la Ciudad de México duermo con él en su misma cama, nos bañamos en el mismo baño y comemos del mismo plato, entonces sí, vivimos juntos.

¿Quieren aprovechar el tiempo al máximo? Claro, todo lo que podamos aprovechar; ahorita él tiene que terminar un proyecto, y ambos queremos estar acompañándonos en esta etapa, y cuando termine, que sea libre de viajar a Miami para que pueda abrazar a su familia, porque no ha disfrutado a sus hijos como yo a los míos, a mi familia.

¿Lo vas a acompañar? No, en ese tiempo yo me voy a Mérida a checar mi casita, mis perritos, que también son mis chiquitos caninos, mientras él disfruta; él necesita un ratito, un espacio, aunque sea una semanita solo con su niñita, porque fueron muchas semanas lejos de ella.

¿Cuál es tu mensaje a todo ese torbellino de señalamientos que hizo Cynthia Klitbo respecto a Juan y tú? Lamentablemente terminó mal algo que después de veintitantos años de amistad debió haber terminado con madurez… Yo creo que eso no es más que el cierre de un ciclo: gritos, enojos, patadas, berrinches, amenazas, cosas negativas que no son más que toxicidad. Yo soy la mujer escándalo porque enfrento las cosas como debe ser, las llamo por su nombre y las enfrento con el pecho, pero mi vida cotidiana es muy linda, pacífica, de energía positiva, y eso te lo demuestra los hijos tan centrados, tranquilos y felices que tengo. Entonces yo creo que es un ciclo, pero la forma en que ella eligió cerrarlo no es la correcta.

¿Tú crees que todavía está dolida? Yo creo que su comportamiento lo dice todo; cuando a cualquier persona, hombre o mujer, no le importa la persona que acaba de salir de su vida, ni lo toma en cuenta, le vale que tenga otra, lo que haga con su vida o si le va bien o mal. Cuando una persona se comporta como lo hizo Cynthia, evidentemente hay un sentimiento contenido.

Si volvieras a casarte, ¿podría ser Juan Vidal? Ese es un tema que no hemos tocado; estamos disfrutando lo que acabamos de empezar, y hay muchísimas cosas qué disfrutar antes de eso; yo creo que tenemos que viajar, irnos a un crucero, a Europa, trabajar, planificar proyectos, visitar familia, amigos... Hay tantas cosas qué hacer antes de pensar en eso.

¿Entonces no es prioridad? No, porque podríamos no casarnos jamás y ser felices así.