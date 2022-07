Niurka se emociona y se monta en Juan Vidal, acusado por Cynthia Klitbo de ser "chichifo"

Parece que las indirectas siguen entre Juan Vidal, Niurka y Cynthia Klitbo, luego de que la primera actriz acusó al actor de quedarle a deber dinero y ser un “chichifo”, mientras que la cubana la tachó de "ardida".

Y es que luego de que Cynthia Klitbo se negó a hablar de Niurka con una frase que sutilmente dejó por los suelos a la vedette, ella se reencontró con Juan Vidal como si nada ocurriera y se emocionó tanto que se le montó encima.

Luego de que surgió un amorío en 'La casa de los famosos' donde hasta tuvieron intimidad, Niurka volvió a ver y acariciar a Juan Vidal

"Que sepa la gente que nosotros nunca hemos estado distantes a partir de los perdones, a partir de los perdones siempre estuvimos superpegados, apoyándonos, hablando por teléfono", contó Niurka. Por su parte, Juan Vidal dijo: "Yo estoy feliz de estar aquí y de verdad que gracias por el apoyo. Estaba la situación muy complicada. No voy a hablar más del tema. Yo vine aquí a gozar, a disfrutar".

El actor dominicano agregó: "Esto fue un viaje inesperado, lo tenía que hacer, andamos de viaje de trabajo y ahorita toca el amor y toca lo que me hace sentir bien, entonces creo que también lo merezco, por eso vine a ver a mi chiquita y a disfrutarla. Creo que lo merezco también". Las imágenes hablan por sí mismas.

Esto sería una respuesta contundente luego de que Cynthia lo acusó de quedarle a deber dinero, denunciarlo por violencia psicológica y asegurar que él utiliza a las mujeres para escalar públicamente.

Además, cuando le mencionaron a Niurka, Klitbo fue tajante: "No puedo hablar al respecto, todo está en manos de la justicia mexicana, ha sido un proceso difícil. No tengo nada qué decir de la señora porque yo soy una primera actriz, soy una dama y no me corresponde ponernos al mismo nivel", dijo cuando le preguntaron por Niurka.

La periodista Berenice Ortiz insistió en cuestionarla sobre Niurka, pero Cynthia respondió: "No puedo hablar de la señora porque no es mi target y yo prefiero manejar mi carrera como la señora y primera actriz que soy".

¿Y qué dijo Niurka de Cynthia?

La discrepancia con la cubana surgió luego de que Cynthia evidenció públicamente que Juan Vidal le quedó a deber 4 mil 500 dólares, por lo que la actriz ya hasta dijo que lo consideraría como el pago por sus servicios sexuales.

Pero Niurka no se quedó callada y la cuestionó: "¿Para qué le dio dinero? Tan boba. Dejen de darle dinero a los hombres". En una conferencia de prensa, la cubana habló sobre lo dicho por Cynthia contra Juan Vidal, y terminó criticándola: “Cynthia, yo te aprecio y te respeto mucho como compañera, yo creo que es una gran mujer, pero no es bueno ir por la vida hablando mierda de la gente porque te ves fea, te ves ardida, te ves como que no salieron las cosas como tú querías”.