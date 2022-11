Niurka dice que Juan Vidal recibió favores de la SANTERÍA y lo acusa de faltar a sus promesas

"La brujería existe. Es una de las cosas que le va a afectar bastante a Juan Vidal", dijo muy segura Niurka Marcos, cuando en pleno aeropuerto le preguntaron sobre su exnovio, con quien lucía muy enamorada.

La cubana asegura que el actor recibió favores de la santería. "Juan Vidal recibió santos. Tiene los Santos abandonados aquí en México. Ha roto todas sus prohibiciones y ha pateado todas las bendiciones que le pidió a su papá...".

"Yo lo puedo decir porque a mí me vincularon religiosamente, y los registros se hacían juntos, por lo tanto, nos concierne a los dos". Cuando una reportera le preguntó si ella planeaba hacerle algún mal a Juan Vidal, Niurka refutó: "No necesito, él solito está de cabeza, no necesito". Niurka acusó a Juan de "incumplir una prohibición. Eso es grave en nuestra religión".

La cubana aseguró que ella no se calla porque "no hay nada oculto entre la tierra y el cielo".



Apenas días antes, Juan Vidal se pronunció respecto a su ruptura con la cubana. En entrevista con el programa 'La mesa caliente', rompió el silencio: "Sí duele cuando hemos tenido todas las conversaciones que tuvimos en privado y que salga todo esto... Desde que ella salió a declarar yo nada más hablé ayer. Y no dije nada de ella".

Cuando le preguntaron cuál fue la gota que derramó el vaso en su relación, Juan Vidal recordó que se pelearon en torno a un viaje. Al parecer ella hizo su voluntad: "Yo iba de México a Miami dos días a ver a mi hija. Lo que ella me dejó entender a mí es que ella quería hacer el viaje desde Mérida a Miami todo el tiempo y ahí tuvimos un conflicto pero luego nos reconciliamos. Luego ella volvió a cancelar el viaje".

"Yo dije 'venta para República Dominicana, te enseño mi país, lo vas a conocer mejor, te voy a llevar a pasear, das una entrevista si quieres', yo estaré trabajando. Corte a... (lo terminó) No entiendo esto".

Juan Vidal dijo sentirse desconcertado: "Esto nunca me había pasado. Tengo 45 años, yo duré 10 años con la madre de mi hija. No me gusta que mi relación de pareja, íntima, sea una película para el público y las redes. Yo soy actor, los actores hacemos un personaje, lo dejas en el set y te vas a tu casa".

Sigue el chisme:

Qué pasó y cómo luce actualmente el niño de 'El sexto sentido'

Divorciada y feliz: Los amores de Grettell Valdez

Quién es el hombre que conquistó a la controvertida Bárbara de Regil