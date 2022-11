Niurka confirma ruptura con Juan Vidal porque también fue "una mi3rda" con ella

Desde que comenzaron los coqueteos y besos en 'La casa de los famosos', parecía que el romance entre Niurka y Juan Vidal era solo por dar show, pero cuando salieron del reality show presumieron que su amor era real... Hasta que terminó.

Niurka ya confirmó que terminó su noviazgo con su compatriota, y aunque no dio muchos detalles, sí le envió un mensaje a su ex a través de la prensa.

"No voy a hablar mal de alguien que yo amo. Pero tampoco me voy a cerrar y no voy a traicionar mi naturaleza al no hablar", dijo antes de confirmar que ya no son novios.

Niurka ya vive con Juan Vidal pese a las advertencias de Cynthia Klitbo

“Es como el papel sanitario que si lo gastas de cag*d* en cag*d* se gasta. Ya terminé con Juan y puedo citar algo que él mismo me dijo: ‘Perdóname, mi amor, reconozco que soy una mierda para la relaciones’".

"Ha sido una mierda, lo fue conmigo, con Cynthia (Klitbo), con con la otra... Entonces él lo reconoció. Lo que yo le tenía que decir a él, lo dejé escrito, si él se los quiere enseñar, adelante".

Niurka le envió mensaje a Juan a través de las cámaras: "Deja de culpar a las personas. Tú solito vas por la vida arrastrando tu propia cabeza".

Y eso sí, admitió: "Me voy triste porque conocí a un hombre hermoso por fuera pero hueco por dentro, un hombre que él mismo reconoce que es una mierda para las relaciones".

