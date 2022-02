Ninel Conde ¡se hartó de los hombres!

Después de muchas tormentas emocionales, parece que Ninel Conde está más cerca de encontrar la paz. El 2022 no sólo le ha traído una mayor apertura en el ámbito empresarial, sino que ha dejado atrás la polémica relación con Larry Ramos que bastantes problemas le trajo en estos dos años.

Ahora está soltera, sin compromiso y enfocada en recuperar a su hijo, Emmanuel, por quien ha luchado tanto con Giovanni Medina en los tribunales. Cremas, fajas y OnlyFans son los nuevos lanzamientos de los que nos habla la artista que confiesa a TVyNovelas por qué, en estos momentos, no piensa abrir su corazón a ningún galán que pretenda conquistarla.

Ahora que abriste tu OnlyFans, ¿cómo te vamos a ver en esta plataforma? Es un concepto en el que manejamos, básicamente, un material exclusivo; yo digo que va a haber mucha variedad porque subiré contenido sensual, contenido coloquial, y algunas cosas que no subo a mis redes, como tips y situaciones del día a día.

¿Cómo surgió la idea? ¿Ya lo venías planeando desde hace tiempo? La verdad es que la gente llevaba tiempo pidiéndomelo; yo no lo había contemplado como una opción para mí porque todos tenemos ese tabú de que OnlyFans es contenido explícito nada más, pero después me lo empezaron a pedir tanto mis fans que decidí investigar, hasta que una compañía de Los Ángeles, California, en el área de Hollywood, me contactó y me dijo que tenía un proyecto en el que quería que yo participara, me lo presentó y era esta propuesta, pero con una producción bien hecha, con diferente tipo de contenido como fotos, videos de cómo se despierta Ninel, cómo se duerme, una receta especial, una rutina para en tres días sacarte el agua del cuerpo y estar super fit para unas fotos. Yo digo que hay para todos los gustos y géneros, o sea, tanto para chicos como para chicas.

¿Este contenido lo subirás diario o cómo será el ritmo de publicación? Diariamente se va a estar subiendo material, así que habrá contenido exclusivo durante varios días de la semana.

¿Saltar a este servicio de suscripción te ha hecho ser más estricta con tu cuidado corporal? ¡Totalmente! Me discipliné desde que supe del proyecto, a partir de octubre, y pues, evidentemente, de ahí surgió también la idea de crear mi línea de productos para bajar de peso, que ya está a la venta también, porque empecé a utilizar varios productos naturales, herbolaria y cosas así, que me ayudaron a controlar el apetito, la ansiedad y todo ese tema.

¿También tienes fajas? Sí, exacto, hay fajas, unas gotitas que ayudan a bajar de peso, y unas cremas que son reductivas y reafirmantes. El plan es seguir lanzando otros productos.

O sea que en este 2022 vienes con todo en el área empresarial… Así es, gracias a Dios. Es que uno tiene que buscar otras alternativas o lo que llaman el plan B.

¿Y la televisión quedará en pausa? Eso lo voy estudiando, ahorita tengo un proyecto en una televisora de Miami, estoy por firmar esta semana, así que estoy muy contenta con este proyecto que vamos a estar haciendo, y pues bueno, me gusta mucho el mundo de la música, de mis espectáculos, mis shows, pero al final, también es un medio que se ha visto muy afectado por la pandemia.

¿Cómo haces un balance de lo que fue para ti el primer mes del 2022? Ha sido de muchas bendiciones, muy productivo, estoy sacando mi línea de productos, lo de OnlyFans, el proyecto de televisión, las presentaciones personales de los shows que van muy bien aquí en Estados Unidos, y algunos que se están empezando a reactivar en México. Estamos trabajando muy duro en eso.

Además, pudiste volver a ver a tu hijo, Emmanuel, ¿cómo fue ese encuentro? Muy lindo, doy gracias a Dios que tuve la oportunidad de verlo, digo, no en las condiciones que cualquier madre desearía, con la libertad que yo quisiera, pero bueno, es un comienzo y por algo se empieza. Sigo confiando en las autoridades, que se siga normalizando esto, porque una madre y un hijo merecen verse en un ambiente neutro y cordial.

¿Qué te dijo el niño cuando te vio? No puedo entrar en muchos detalles por el tema legal, pero sí me puso muy contenta verlo nuevamente.

También vuelves a la soltería… Así es, soltera y con frío, porque en Miami las temperaturas están muy duras.

¿Ahora cómo te sientes? Me siento superbién, mejor que en otros años, porque le eché ganas, pero estuvo desperdiciado el cuerpo (risas). Bueno, digamos que no desperdiciado, pero ahora disfruto más este cuerpo y eso es lo más importante.

¿Ya estás preparada para abrir tu corazón al amor? La verdad, no. Está cerrado ese departamento hasta nuevo aviso. Ahorita quiero amarme, sanar y estar bien conmigo, con mi familia y con mis hijos.

