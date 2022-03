Ninel Conde se fue llorando a Miami luego de que su hijo no quiso verla

La semana pasada, el caso de Ninel Conde y Giovanni Medina tomó un giro favorable para este último luego de que ambos llegaran a un acuerdo y se parara el proceso legal que enfrentaban por la demanda por daño moral que la artista interpuso en contra del padre de su hijo Emmanuel. Según lo dicho por Medina en el programa Ventaneando, “se tomó una decisión adecuada, hubo un desistimiento en ésta, y entonces creo que hemos logrado un paso más a nuestra paz, así que es una situación menos”.

“GIOVANNI ESTÁ ARDIDO, SE SIENTE DIOS”

En palabras de Giovanni, “por ahora, únicamente queda el tema de la custodia, que estamos esperando haya una sentencia firme, y es todo, habremos cumplido ya. Yo platiqué con Ninel por medio de un interlocutor, creo que ya no tenía ningún sentido, y en dado caso de que ella hubiera decidido continuar este procedimiento y no le favoreciera el resultado, iba a tener que pagar los costos del juicio. Entonces, pienso que tomó una decisión adecuada, porque, dicho con respeto, no estaba muy bien asesorada jurídicamente”.

Ante esto, el abogado de Ninel, Gustavo Herrera, afirmó a TVyNovelas: “Giovanni está ardido, molesto, ¿qué quieres que diga? Se siente Dios el pobre estúpido. La última visita que tuvo mi representada, la semana pasada, se regresó llorando a Miami porque el niño no la quiso ver, entonces iba muy triste”.

El experto en Leyes manifestó que lo que dice Medina no es del todo cierto, ya que Ninel no desistió de la demanda, sólo llegó a una conciliación: “Acordaron desistir del juicio por el bien del menor; decía Ninel que no era posible que estuvieran peleando el juicio de daño moral y que ella estuviera entrando en casa de Giovanni para las visitas presenciales. Y a mí lo que me molesta de Ninel es que Giovanni agarra los micrófonos y da declaraciones, pero cuando soy yo el que habla, se molesta la señora”.

El juicio por daño moral queda sin efecto

Para Giovanni, la relación entre él y Ninel “tiene que ser cívica, respetuosa y en beneficio de nuestro hijo. Ella siempre tendrá la puerta abierta para sumar a la vida de Emmanuel. No sé si soy buen o mal papá, pero tiene toda mi dedicación y presencia”. Mientras tanto, el licenciado Herrera deja claro que “ya va a quedar sin efecto ese juicio, pero van a tener que ir a ratificar en el juzgado. La demanda ya se terminó, aunque yo tengo una carta bajo la manga para reactivar el proceso si se quiere pasar de vivo”.