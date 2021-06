Ninel Conde responde por qué parece que no le duele estar alejada de su hijo

Al seguir trabajando ya sea en teatro o con nuevo sencillo, tal parece que Ninel Conde no está preocupada por luchar para reencontrarse con su hijo, pero finalmente dio la cara y explicó lo que pasa.

Y es que luego de que su ex, Giovanni Medina, saltara que Ninel ha faltado a citas con las autoridades para ponerse de acuerdo en las visitas con las que Conde podría ver a su hijo, la cantante ha sido señalada.

Para muchos, parece que no le duele estar alejada de su hijo, pues ella sigue publicando fotos en bikini y disfrutando de la playa. Así que decidió romper en silencio.

En entrevista con 'Venga la alegría', 'El Bombón Asesino' confesó: "Estoy todos los días es mi oración a Dios poder ver a mi hijo pronto, y abrazarlo. Cada día lo extraño más, lo anhelo más. Pero no gano nada diciéndolo ante una cámara. Donde se tiene que litigar es en la parte legal, en donde me diga mi abogado".

Y explicó por qué parece que no le importa la distancia con su hijo: "Sigo trabajando y dedicada a madurar emocionalmente, a tener una salud emocional, la inteligencia emocional es algo en lo que me he enfocado muchísimo, y tal vez eso es lo que hace creer como que me importa ni me duele. No, se llama inteligencia emocional, trataste controlar ese dolor, esa frustración, ese coraje, porque si no, dejas de vivir, te enfermas y no logras nada".

"Trato de no pensar en ese tipo de cosas. Tal vez el callar no ha sido lo mejor para mi imagen. Pero más que pensar en mi imagen, pienso en mi bebé, y el día de mañana va a crecer y va a ver todos esos videos, y no quiero que su mamá está hablando cosas que lo hagan sentir incómodo", dijo.

Ninel Conde abrió su corazón, y admitió: "Me duele, me duele muchísimo; lo extraño, lo extraño muchísimo. Pero no me gusta estar mostrando esa parte porque no quiero que el día de mañana sea usado en contra de mi hijito".

"Voy en mi intimidad, doblo rodillas y le pido a Dios que en su infinita misericordia pueda yo poder volver a estar con mi bebé, y que no haya ningún impedimento humano para que no pueda estar con mi niño".

Aunque no puede entrar en detalles, dio a entender que Giovanni Medina alecciona a su hijo para que no quiera verla:

"Emmanuel tiene su script bien aprendido desgraciadamente, y no quiere hablar conmigo. Sé que es una situación, sé que es algo que escucha, y eso se tiene que comprobar, porque legalmente eso se llama alienación parental y eso se va a probar".

"Ni influencias, ni un juez, ni maldad, la sangre nadie nos la puede cambiar. Tarde o temprano esta historia va a terminar de la manera que tiene que terminar, porque se la he puesto a Dios en sus manos", dijo Conde a Flor Rubio.

