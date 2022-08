Ninel Conde rehace su vida en Miami entre playa, sol y algo más

Ninel Conde ha cambiado las lentejuelas por los bikinis y se mueve como sirena en las playas de Miami, donde rehace su vida después de algunos episodios que pusieron en riesgo su paz. La artista no ha dejado por completo su México querido, pues aquí sigue cumpliendo con sus visitas a su hijo Emmanuel, sin embargo, prefiere radicar en la ciudad estadounidense para despejarse y conectar con los lugares donde más la contratan; además, la grabación de nueva música en Los Ángeles, California, forma parte de sus proyectos inmediatos.

¿Te mudaste permanentemente a Miami? En realidad estoy pasando más tiempo base aquí, pero sigo estando en ambas partes; como han visto, no sólo trabajo con mi show, también estoy cumpliendo con varios asuntos, incluyendo ver a mis hijos, mi familia y cosas importantes.

¿Cuál es la razón que te llevó a Estados Unidos? Lo que pasó fue que estuve grabando aquí el reality Tu cara me suena, entonces fueron semanas en las que, literal, un par de días eran para prepararte, viajar a México y regresar de inmediato a las galas del show; afortunadamente esta ciudad es muy accesible y puedes viajar a cualquier parte del mundo.

¿Cómo es tu nueva vida allá? Lo que más disfruto es salir a correr, contemplar la naturaleza; el mar para mí es una terapia, me relaja, me enfoca y me causa mucha paz.

¿Con quién vives, con tu hija y tus perritos? Somos una familia nómada, venimos y vamos, todos se toman turnos (risas).

¿Qué extrañas de México? ¡Nada!, porque llevo a México a donde quiera que vaya; en realidad estoy bastante tiempo allá, más bien son rutinas o formas de vida diferente, aquí las cosas no son tan planificadas como estoy acostumbrada.

¿Actualmente qué planes laborales te ocupan? Ahorita, después del reality, estoy enfocada en la música; el próximo martes 2 de agosto sale un dueto que hice con Lorenzo Méndez, espero les guste La vida es pa gozarla, porque es una canción sabrosa con un toque muy sensual. Agradezco a Lorenzo por la invitación, la pasamos super bien, y ya también estoy grabando algunos otros temas con sorpresas y estilos musicales que creo les gustarán.

¿Te llueven más galanes allá que aquí? Los hombres son galanes en todos lados, pero es cuestión de enfoque. Ahorita mis prioridades están muy claras y quiero concentrarme en mi carrera y en lograr nuevas metas y objetivos, ya veremos después…

¿Qué es lo que más disfrutas de tu vida en estos momentos? Estar en paz conmigo misma; no sólo agradezco a Dios por cada oportunidad que me brinda, también inmensamente a mi público, ese que está ahí siempre conmigo, apoyándome en cada proyecto, cada impulso que doy. Recibo tantos mensajes bonitos, de aliento, de apoyo, que sin ellos no sería nada.