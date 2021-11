Ninel Conde prepara batalla legal contra su ex Giovanni Medina

El Bombón Asesino está dispuesto a limpiar su imagen por la vía legal, y es por eso que comenzará el 2022 protagonizando una batalla en contra de su exmarido, Giovanni Medina, por difamación y daño moral, luego de que el padre su hijo la relacionara con el lavado de dinero y el narcotráfico. Será el 25 de enero cuando se desahoguen las pruebas del juicio que se ha retrasado por la negativa del empresario de presentarse a las audiencias correspondientes.

El abogado de la actriz, Gustavo Herrera, afirma a TVyNovelas que la semana pasada se emitió un acuerdo relacionado con el autoadmisorio de pruebas, tanto de Ninel como del demandando. “Lo importante de esto es que el juez no admitió la prueba confesional a cargo de Ninel Conde ni de Giovanni Medina. Yo, por mi parte, voy a hacer una apelación en la que muestro mi inconformidad, y en la sentencia definitiva de primera instancia, si me sale adversa o contraria, presentaré agravios y puedo alegar que el juez me dejó en estado de indefensión al no permitirme desahogar la prueba confesional a cargo de Giovanni”, externó.

PRUEBAS PSICOLÓGICAS A GIOVANNI MEDINA El juicio toma un revés ahora que el licenciado Herrera ofreciera una prueba pericial en materia de psicología, en la que el perito contestará un cuestionario que él formuló para que examine a Giovanni Medina para determinar su estado de salud psicológico.

SE DEBE PRESENTAR EL EX DE NINEL

El documento que se tramitó en octubre fue publicado por el juez en el boletín judicial que se agrega al expediente del caso, “no tuvo que recibirlo Giovanni en sus propias manos, pues sus abogados fueron al juzgado y le tomaron fotos al acuerdo”. El experto en leyes argumentó que a esa audiencia no deben ir los dos, y que “Giovanni debe tener presente que si no se presenta, está dando por hecho lo que yo estoy tratando de probar”.

