Ninel Conde demanda otra vez a Giovanni Medina, ¡quiere acabar con su ex!

Un nuevo capítulo se escribe en la batalla legal que protagonizan Ninel Conde y Giovanni Medina, esta vez luego de que la artista demandara a su ex por daño moral, luego de que él ofreciera declaraciones en su contra y exhibiera públicamente al pequeño Emmanuel. Para conocer de qué se trata esta querella, contactamos al abogado Gustavo Herrera, quien es el defensor del Bombón Asesino, y en exclusiva cuenta a TVyNovelas todos los detalles del caso.

¿De qué se trata esta demanda que emprende Ninel en contra de Giovanni? "Esta demanda es de carácter civil, es un daño moral que está intentando la señora Ninel Herrera Conde en contra de Giovanni Medina por dos motivos: uno, por los ataques que ha proferido Giovanni en contra de su persona, imagen, reputación y decoro; y dos: también demanda en ejercicio de la patria potestad de su hijo menor. Esto tiene su origen en el juicio de guardia y custodia; cuando se admite la demanda a Giovanni, el juez, en el auto admisorio de la demanda, reúne a ambos padres para que se abstengan de publicar en las redes sociales, revistas o en cualquier medio de comunicación todo lo relacionado con la imagen del menor, Emmanuel Medina Herrera.

¿En qué momento Giovanni ha violado el mandato judicial? "Giovanni ha estado subiendo imágenes a las redes, y dio una entrevista a una revista, en la que exhibe también al menor a pesar de que hay un mandato judicial que prohíbe a ambos padres estar exhibiendo al menor. ¿Por qué? Porque el niño también tiene derechos de personalidad, como son la privacidad de su imagen; además, hay otros derechos que están tutelados en la ley de los niños y las niñas, y en principios de convencionalidad, como son los tratados internacionales en relación con la protección de los derechos de los niños. Pero Giovanni ha hecho de este juicio de guardia y custodia un verdadero circo, porque aprovecha cualquier situación para hacer declaraciones que afectan la imagen, el decoro y la reputación de Ninel Conde como madre y como persona. Y públicamente ha hecho declaraciones graves que afectan la imagen de Ninel.

¿Como cuáles declaraciones? "Dice que ella está relacionada con el narcotráfico, que lava dinero, que realiza operaciones con recursos de procedencia ilícita, y otro tipo de declaraciones de la pareja de Ninel, que no tiene por qué vincularlo. Es un tema aparte, Larry Ramos es aparte, pero ahora lo tilda de delincuente, ¿él quién es para juzgar? Es tan ignorante que desconoce el principio de presunción de inocencia que existe en México y en Estados Unidos. Precisamente este nuevo sistema penal acusatorio adversarial que implementamos en México habla del principio de presunción de inocencia hasta que no se demuestre que eres culpable; pues allá también existe. Con motivo de todas estas declaraciones tan graves, Ninel dijo que ya era hora de ponerle un alto, porque él es el único que toma el micrófono, se pone a despotricar, aprovecha cualquier oportunidad para hablar mal, entonces, ese el origen de esta demanda.

¿Giovanni ya fue notificado? "Sí, ya le hicieron la notificación en su domicilio, ahí en Santa Fe. El viernes 9 de julio fue recibida la demanda, justamente por la empleada doméstica que Giovanni usó como testigo en el juicio para que declarara en contra de Ninel, diciendo mentiras, asegurando que ella le daba pastillas y dormía al niño para irse a las fiestas, una serie de cuestiones… Esa muchacha trabajó con Ninel, así como el chofer. Pero se los llevó Giovanni y los ofreció como testigos en el juicio de guardia y custodia. Ella (la empleada), en el documento dice que no se encuentra Giovanni, pero que le dejó instrucciones para recibir la demanda.

Entonces, ya está en proceso la demanda… "Sí, Giovanni fue emplazado a juicio el viernes 9 de julio. Por ley, tiene 15 días hábiles para contestar la demanda y oponer excepciones y defensas si cree tenerlas. Pero con motivo de la pandemia, estos 15 días se amplían a 30. ¿Por qué? Porque los juzgados trabajan un día sí y un día no, súmenle a eso que el miércoles 15 de julio fue el primer día de vacaciones de los juzgados de la Ciudad de México, de los familiares y de los civiles. Pero afortunadamente ya se pudo emplazar a juicio, y creo que le dimos un regalo muy bueno de vacaciones, porque ahora se la va a pasar con la daga clavada de que ya fue demandando, y tendrá que volver a contratar al abogado que tiene para este nuevo asunto, porque esto es totalmente ajeno al problema de la guardia y custodia. Aquí también, el daño moral comprende al menor.

Ninel Conde y Giovanni Medina. Foto: Instagram / YouTube

¿Por qué? "Porque él, por tener la guardia y custodia provisional, no definitiva del menor, cree que es el dueño del niño, lo toma como un objeto, él juzga y califica, dice que no puede estar con su madre porque Larry es un mal ejemplo, pero, ¿saben qué?, Larry no vive con Ninel, y además, es un derecho del menor ver a su madre, porque en el peor de los casos, de que llegase a perder ella la custodia y se la dieran definitivamente a Giovanni, el niño tiene el derecho inalienable, imprescriptible e irrenunciable de ver a su madre.

¿Cuál sería la penalidad que recibiría Giovanni? "Aquí no aplica penalidad porque no es materia penal. Estamos hablando de reparación de daño moral, que es en la vía civil. La sentencia que dicta el juez tiene dos aspectos: uno, la reparación económica, y dos, la publicación de un extracto de la sentencia en los mismos medios, y con la misma difusión e importancia de que fueron objetos las informaciones. Ahora bien, el juez, para que pueda cuantificar económicamente la sanción, la ley establece mecanismos…

¿Cuáles son esos mecanismos? "El juez únicamente va a valorar la situación económica del causante del daño, que sería Giovanni Medina, no así, la capacidad económica de la víctima, que es Ninel Conde. Es que, en 2014, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional los artículos 39, 40 y 41 de la Ley de Responsabilidad Civil y Protección al Honor de las Personas, que regulaba el monto económico, entonces, en esta ley que ya se declaró inconstitucional se señalaba que eran 350 veces el salario mínimo, lo cual era una burla, muy injusta, porque la reputación y el decoro de una persona no puede valer tan poco. Ahora, la indemnización económica es ilimitada, y ya desapareció el que tomen en cuenta la capacidad económica de la víctima, ahora nada más es la del victimario. Entonces, una vez que cause ejecutoria el juicio, que se terminen las tres instancias, la apelación y el amparo, ya en ejecución de sentencia, le vamos a dar los medios de prueba al juez para valorar la capacidad económica de Giovanni.

¿Cómo harán eso? "Se girarán oficios a los bancos, sus declaraciones en el SAT, se averiguará si tiene bienes e inmuebles, dónde vive, cuánto paga de renta, porque tengo entendido que esa casa no es de él, la de Santa Fe, que ahí mismo vive Ninel Conde.

¿En esa casa vivía Giovanni con Ninel? "No, es otra, esa queda a un retorno. Ninel tiene su propia casa. Y ya se le olvidó a Giovanni que cuando Ninel estaba embarazada, pues ella tenía que seguir trabajando para mantenerlo a él y a su hijo.

¿Ninel era quien cubría con todos los gastos? "¡Correcto! Yo no sé de qué trabaje porque no es sabido ni público a qué se dedica. Él presumía a un protector con quien supuestamente hacía negocios.

