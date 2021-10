Nicolás, hijo de Ludwika Paleta, asegura que no tiene la vida resuelta

Nicolás, hijo de Ludwika Paleta y Plutarco Haza, lanzó Navegando, segundo sencillo de lo que será su primer álbum. El tema, escrito por él mismo, es a ritmo de hip hop, un género que comúnmente se asocia con los barrios pobres y la manera en que sus habitantes sobreviven a la violencia y la pobreza de su comunidad.

El joven de 21 años defiende su derecho a cantar dentro de ese género pues, dice, todos enfrentamos distintos problemas, y el tener una posición económica desahogada no lo exenta de enfrentar conflictos en su vida. Asegura que la fama de sus padres no le ha facilitado las cosas, pues ha debido trabajar muy duro para lograr sus sueños.

Estás de estreno, ¿qué quieres comunicar con Navegando, tu nueva canción? Es el segundo sencillo de mi proyecto y es una rola a ritmo de hip hop, pero con matices tropicales y toques de jazz. Las canciones las he escrito en diferentes etapas de mi vida, y la intención es ofrecer un mensaje positivo; es un rollo más de introspección. Utilizo la metáfora del mar, que es como la vida, donde hay olas altas y bajas y tú tienes que surfear o te ahogas. El hip hop es un género que nació en los barrios pobres y por lo regular se asocia a pobreza, violencia… El hip hop es una herramienta musical, una forma de expresión universal. Yo aspiro a ser un artista genuino, honesto y, por lo mismo, no voy a cantar de drogas, violencia o pobreza, porque evidentemente es una realidad ajena a mí, pero como cualquier ser humano tengo mis conflictos, mis broncas.

Cualquiera pensaría que por ser hijo de padres famosos las cosas se te han dado más fáciles... En realidad no es así, cada quien tiene sus propios obstáculos, yo tengo los míos y no tengo la vida resuelta. Por supuesto, mis problemas no son los mismos que los de otras personas, pero cada quien los vive a su manera. Yo canto de lo que vivo, trato de ser genuino, no voy a inventar que soy de barrio o me forjé en la calle, pero tengo mis broncas y no las minimizo. Al final, todos somos humanos y tratamos de salir adelante.

¿Ser hijo de padres famosos es una losa o un apoyo? Para mí no es ni una ni otra, es una circunstancia de la vida que asumo como tal. Al final, ellos, como cualquier otro padre, me apoyan en lo que me haga feliz, y si quiero destacar en esto, debo trabajar duro, porque nadie me ha regalado nada, y por muy famosos que sean mis padres, eso no influye para que a la gente le guste o no mi música.

¿A tus papás les gusta tu música? No es precisamente el género que consumen, pero han escuchado mi trabajo y me dijeron que les agrada. Espero que no me estén mintiendo (risas).

¿Anhelas ser famoso como tus padres? Quiero compartir mi música, aquí lo importante es el arte, todo lo demás es secundario, si llega, bien, si no, ni modo.



