Nicola Porcella ganó la batalla al COVID-19 y está de vuelta en 'Guerreros 2021'

El pasado 5 de julio, Nicola Porcella, capitán de Leones en Guerreros 2021, regresó a la competencia después de algunas semanas de haber permanecido aislado tras haber dado positivo a COVID-19, al igual que varios de sus compañeros, y aunque vivió momentos de mucha incertidumbre, logró vencer a la enfermedad, la cual, desafortunadamente , ha golpeado a su familia. “Creo que la vacuna me ayudó a que el virus no me atacara más fuerte, pero con quien sí pasé momentos muy difíciles fue con mi papá, estuvo internado en cuidados intensivos más de un mes”.

¿Cómo te sientes de regreso en Guerreros 2021 luego de haberte aislado tras dar positivo al COVID-19? "Muy bien, viví momentos de incertidumbre y no sabía qué iba a pasar con el programa, pero aquí estamos; aunque recibimos un golpe, también es una forma de mostrarle al público que no somos muñequitos de la televisión a los que no les pasa nada, somos humanos, sufrimos y nos enfermamos, pero salimos adelante para llevarles alegría y competencia sana a las familias.

Sabemos que te hiciste varias pruebas… "Así es, y salí negativo en la mayoría, pero en la última que me hicieron di positivo, entonces, creo que las medidas que se tomaron fueron adecuadas para salvaguardar la integridad de todas las personas que trabajan en la producción. Afortunadamente hoy veo todo como un nuevo comienzo en mi vida, y deseo lo mejor a todas las personas que han estado entregando lo mejor de sí en Guerreros 2021.

De tu equipo, ¿quiénes salieron contagiados? "La verdad es que fueron casi todos, vivimos varios días de locos, también hubo algunos como Diego Montu, Luis Caballero “Potro” y Jefferson Kellerman que fueron asintomáticos.

Al ser capitán de Leones, ¿cómo asumiste esta situación? "Fue difícil, la mayoría de las personas sabe que vengo haciendo este reality desde hace nueve años, he sido capitán y nunca me había tocado enfrentar una situación como ésta; afortunadamente, aunque a distancia, estuve en contacto con mis compañeros y siempre tratamos de mantener la calma. Estamos agradecidos por que nuestra estabilidad laboral no se vio afectada, eso nos preocupaba, ya que hay personas que dependen de nosotros.

¿Qué síntomas fueron los que te llevaron a detectar que te habías contagiado? "Al comienzo sentí un poco de cansancio y perdí el olfato, pero nunca tuve fiebre y siempre saturé bien de oxigenación, eso se lo atribuyo a la vacuna, creo que me ayudó mucho a que el virus no me atacara más fuerte, pero con quien sí pasé momentos muy difíciles fue con mi papá, estuvo internado en cuidados intensivos más de un mes y apenas salió.

¿Cuándo te vacunaste? "Me aplicaron la segunda dosis en los primeros días de junio.

¿Qué te dijo tu familia cuando se enteró de tu contagio? "A mi papá se le bajó la presión por la preocupación, porque a las personas de mi familia que les ha dado COVID-19 les ha ido muy mal, entonces, es normal que se hayan preocupado.

¿Tu hijo cómo reaccionó? "Cuando le conté a su mamá le pedí que lo mantuviera tranquilo, porque tiene nueve años y se preocupa bastante, y yo más por el hecho de estar tan lejos de casa y no poder verlo; sin embargo, he comprobado que por algo pasan las cosas, porque tenía un viaje planeado para ir a verlos, pero gracias a Dios no sucedió, ya que pude haberlos contagiado.

¿Cómo sigue tu papá? "Se está recuperando; él salió positivo en marzo y lo internaron de un día para otro, ahorita no puede caminar por todo el tiempo que estuvo en cama intubado.

A pesar de este desafortunado episodio, ¿qué ha significado para ti ser parte de Guerreros 2021? "Es un formato superbonito, le agradezco mucho a Magda Rodríguez (q.e.p.d.) porque fue la persona que confió en mí, luchó para que yo viniera a México, y le devolví ese cariño en todo momento. Hoy me toca de nuevo estar en el proyecto, y le agradezco a mi productora Rosa María, porque de verdad es una excelente persona que todo el tiempo está preocupada por nosotros. Tengo tatuado a Guerreros en el corazón, ya que es el programa que me llevó a ser conocido en Perú, conducir programas y hacer telenovelas, y es el formato que me trajo a Televisa a cumplir un sueño.

