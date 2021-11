"¡Ni yo sabía que estaba embarazada!": Irán Castillo nos cuenta detalles de su dulce espera

El 2021 ha reportado grandes satisfacciones a Irán Castillo. En lo profesional, protagoniza telenovela después de 17 años de no hacerlo; en lo personal, el asunto ha sido más intenso... Hace unos días, su novio, Pepe Ramos, le entregó anillo de compromiso, ocasión que ella aprovechó para revelar que será madre de un varón; el nuevo embarazo llegó a sus 44 años, cuando su única hija, Irka, tiene 10. La dicha de que su familia crezca llegó en plenas grabaciones de S.O.S Me estoy enamorando, algo que ha disfrutado por los apapachos que sus compañeros de la historia le han prodigado.

La vida te sorprende con un bebé en camino, ¿cómo te sientes? Muy contenta y emocionada por este hijo que llevo en mi vientre. Me preparo todos los días para recibir en mis brazos a este bebé en el momento preciso. Sabemos que esperas un varón. ¿Es así? La verdad es que ni yo sabía que estaba embarazada, fue una sorpresa para mí y para el papá del niño. Me enteré en las grabaciones de la telenovela.

¿Cómo te diste cuenta de que estabas embarazada? Me comencé a sentir mal... Presenté muchos malestares. Luego de varios exámenes y revisiones médicas, no daba con qué era lo que tenía. De repente, la noticia fue que estoy esperando un hijo, y recibo el hecho con mucha alegría.

¿Cómo ha sido el proceso de grabación de la telenovela con el embarazo? Ha sido una experiencia muy padre y tranquila. Es bonito sentir que todos tus compañeros de trabajo en el foro de grabación te consienten; todo el equipo es superlindo conmigo, me cuidan mucho. Me siento muy protegida, apapachada por todas las personas que me rodean cada día y me hacen sentir segura. Claro, a veces me dan malestares, pero es un proceso normal y natural que pasamos todas las embarazadas.

¿Ya te dieron los primeros antojos? Sí, ya he tenido varios, pero nada fuera de lo común. Nunca he sido de muchos antojos.

¿Qué emociones tiene tu hija por la llegada de un hermanito? Irka está muy contenta, feliz e impaciente. Ya quiere que nazca, y casi lleva todos los días una cuenta regresiva; quiere verle su carita.

¿Has comprado cositas para el bebé? No; la verdad es que, pese a que ya sé el sexo del bebé, aún falta mucho tiempo y por eso estamos tranquilos. Quiero esperar a que terminen las grabaciones de la telenovela para luego dedicarme a todos los preparativos del nacimiento.

¿Han pensando en posibles nombres? No, lo estamos viendo; estamos justamente en un debate el papá del niño y yo. Vamos a ver por cuál opción nos decidimos finalmente.

¿Tienen fecha para la boda? Estamos en planes, aún no hay fecha.

