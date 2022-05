"Ni modo, tuitazo": Las reacciones tras respuesta de Emilio Azcárraga a Eugenio Derbez

Fotos: Getty Images. Durante la promoción de su nueva película, Eugenio Derbez comentó en varias entrevistas que sospechaba que Televisa lo tenía vetado por apoyar el movimiento contra el Tren Maya.

Pero el empresario Emilio Azcárraga Jean respondió en Twitter con un mensaje dividido entres partes, donde utiliza frases famosas de los personajes de Derbez.

"Neta @EugenioDerbez, antes de decir que estás vetado, pregúuuntame, caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee, aquí tu entrevista…

… Y nuestra cobertura de Selvame del Tren… y te mando todo, todo lo que me sobra.

"Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de La Familia Peluche. Ya cooortale mi chavo", escribió Azcárraga.

Sus mensajes provocaron una ola de comentarios de varios periodistas y comunicadores,

René Franco escribió: "¡Pues pregúntale caon! Ni modo, tuitazo".

Edy Smol, el gurú de la moda, también opinó:

"Así es Tere, Tiene razón @eazcarraga ya cualquiera se imagina que lo vetan,cuando pareciera que no tienen ni los pelos de la burra en la mano,cuando vetan a alguien en @Televisa se emite un memo ,donde está ese memo? desde la entrada ya lo tienen para no permitir el acceso, saludos".

La cuenta parodia JuanGabriela Jackson que está muy al pendiente del espectáculo, lo tomó con humor: "No te hagas la 'víctima', en pocas palabras le dijo".

Jenaro Villamil escribió: "La respuesta de Emilio Azcárraga a Eugenio Derbez: no es un “veto” de Televisa, es un desacuerdo por la propiedad de los derechos de la Familia Peluche. Así las cosas".



Otra cuenta de humor, @SimpsonitoMX, que relaciona las situaciones de la vida real con capítulos de Los Simpson, también reaccionó: