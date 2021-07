Ni 'Canelo', ni Nodal: Julión Álvarez se quedó sin amigos y reveló el motivo

Con la fama y el éxito en las taquillas del país, Julión Álvarez no solo se colocó en el corazón del público, sino que se convirtió en amigo de varias celebridades, como Saúl 'El Canelo' Álvarez.

También ayudó a colegas, como Christian Nodal, a quien impulsó en los inicios de su carrera.

Sin embargo, eso quedó en el pasado, pues Julión Álvarez decidió alejarse de todos y así lo confirmó ante la prensa.

Todo se debe a que las autoridades de Estados Unidos iniciaron una investigación en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Cuando los señalamientos, yo personalmente mandé un mensaje a todos mis contactos y les dije: ‘Ahí nos vemos’. Yo tengo muchas relaciones con personajes muy públicos que desgraciadamente yo sé que puede afectarles".

Uno de los grandes amigos de Julión era el 'Canelo' Álvarez. "Sí perdimos, perdimos contacto, con ‘Canelo’ ya tiene rato".

La situación no solo afectó personalmente a Álvarez, sino también profesionalmente, pues no puede ni hacer duetos con sus amigos, como Christian Nodal.

"Encantado si se pudiera, ¿por qué no? Yo sé completamente que no es posible, él está con una compañía que, la misma compañía no se lo permitiría".

Así que en este tiempo, Julión Álvarez se ha dedicado a disfrutar de su familia, sobre todo en la pandemia.

