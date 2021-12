Nerea Godínez le da regalo navideño a su hijo en nombre de Octavio Ocaña

Nerea Godínez, quien era la prometida de Octavio Ocaña, asegura que cada semana cumple un ritual: acudir al lugar en que el actor murió para rendirle homenaje.

“Después de estar un rato ahí con él y poner las canciones que me recuerdan a él, me siento un poquito más tranquila, aunque no llena para nada el vacío que me hace sentir… y sentí su presencia”, escribió Nerea en su cuenta de Instagram en la que aparece con una playera del Cruz Azul, el equipo de futbol del que era aficionado Ocaña.

Hace ya casi dos meses que Octavio Ocaña murió luego de una persecución policíaca y para Nerea Godínez fue, asegura, una Navidad triste no sólo porque lo extraña sino porque no pudo estar con su hijo, a quien Octavio ya trataba como si fuera suyo también.

“Esto te hubiera hecho más feliz que nada… ya te imaginaba”, escribió Nerea en una publicación de un video en el que se ve al niño la mañana de hoy destapando sus regalos de Navidad.

Por su parte, la familia de Ocaña también recordó al actor con publicaciones en las que posan junto al árbol de Navidad y cargando una foto enorme de Octavio. “Siempre estarás presente en nuestros corazones y en cada segundo que nos reste de vida”, escribió su hermana Bertha.

También publicó una imagen en la que aparece la foto de Ocaña en un altar junto al Niño Dios.