Nath Campos tras sufrir abuso: "Estoy bien gracias a la terapia"

A principios de este año, la youtuber Nath Campos acaparó la atención pública cuando, el 22 de enero, denunció públicamente y ante las autoridades correspondientes a su colega Ricardo “N”, conocido como Rix, por abusar sexualmente de ella. Hace unos días, la joven de 26 años, hija del compositor Kiko Campos, reapareció en un evento público y habló con nosotros sobre el difícil proceso que vive tras la valiente confesión publicada en sus redes sociales.

¿Cómo has vivido este proceso? "Muy acompañada, afortunadamente; llena de amigos, familia... También con el apoyo de mis seguidores... Eso me ha ayudado a pasar todo esto, a entender las cosas de otra manera y darme cuenta de que también hay un mensaje positivo para dar, y no sólo se queda en lo negativo que viví.

¿Cómo te sientes en este momento? "Tranquila. He tenido altas y bajas, momentos en los que me vengo para abajo, pero hoy en día estoy bien gracias a que he tomado terapias y a la compañía de muchas personas, eso me ha ayudado a procesar las cosas de mejor manera. A partir de lo que me sucedió he aprendido mucho sobre muchas cosas.

¿Como qué? "Sobre lo increíblemente fuerte que es para una mujer vivir en una sociedad en la que este tipo de cosas pasan tan comúnmente, y lo poco que está entrenada la sociedad para recibirlas.

¿Sentiste miedo en algún momento? "Todo el tiempo; siempre actúo con miedo, y eso es lo que me hace ser valiente.

¿En qué estatus se encuentra el proceso legal? "No puedo comentar sobre ello, pero avanzando. Es lo único que puedo comentar ahorita.

Por otro lado, ¿qué piensas del caso de Ainara, quien, al igual que tú, fue víctima de abuso sexual, y de la situación que enfrenta la youtuber YosStop? "No es mi caso para opinar, pero espero que la ley haga lo que tenga que hacer. Lo importante es que se haga justicia y no permitir este tipo de cosas. Vivimos en un mundo y en un país donde estaba muy normalizado este tipo de actitudes, y nos estamos dando cuenta de que la línea no está donde creíamos y que por eso hay que levantar la voz.

Sin embargo, no es fácil alzar la voz… "Por supuesto que no; pasas primero un proceso personal y después un proceso de decidir si hacerlo o no. Es algo que a mí me costó mucho tiempo, años, pero conozco a muchas personas que lo hacen al día siguiente, entonces, depende de las circunstancias que enfrente cada persona.

De alguna forma, tu caso marcó un precedente para que otras mujeres que sufrieron una situación similar alcen la voz y se animen a denunciar… "Eso es algo que me ha parecido muy bonito de esta experiencia: poder hablar con muchas mujeres que han pasado por lo mismo y que me ven como un ejemplo en ese sentido. Eso es lo que me ha llenado de más orgullo y me ha dado inspiración para seguir adelante después de todo lo que ha pasado. Me recuerda la razón por la que hice todo.

¿Qué te han expresado tus seguidoras? "Muchas cosas; me han mandado mensajes de cariño, apoyo, y me han contado sus experiencias personales... Lamentablemente somos muchas las mujeres que hemos pasado por algo así, y creo que es importante crear una red de apoyo en este momento. Esta situación no sólo se presenta en figuras públicas, youtubers… Se nos hace más evidente cuando se ve en el ojo público, pero pasa en todos los lugares, y las mujeres no nos podemos quedar calladas ante tantas situaciones que se viven.

