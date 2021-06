Natalia Téllez confiesa que fue "lesbiana honoraria": "Lo intenté"

Las confesiones surgieron en pleno programa de 'Netas Divinas', donde Natalia Téllez confesó que intentó salir y enamorarse de una mujer, luego de una decepción amorosa.

La presentadora contó que le confesó a su hermana y a su papá que estaba saliendo con una mujer porque creía que era bisexual, pero ellos se rieron de ella.

"Yo lo intenté. Cuando terminé con un novio del que estaba enamorada, salía con muchachos y me quedaba dormida en las citas, no importaba que estuviera guapo".



Relató: "Como a la cuarta vez que me pasó eso, yo tenía un programa de radio y se lo conté a una chava sexóloga muy bonita que iba al programa. Le dije que a lo mejor soy bisexual".

"La chava pa'luego es pronto, me dijo 'pues dame tu teléfono'. Muy guapa, y entonces la vi y dije 'va, por qué no, salgamos'".

Natalia Téllez, muy a su estilo, bromeó sobre el asunto y hasta se dijo "lesbiana honoraria", pero algo no funcionó:

"Y salí con la chava y me di unos besos, y como que el olor, o algo no..." Yo llevé a amigos a la cita y fue de 'vámonos', y pues vámonos todos. Entonces dije 'acepta que no'".

A Natalia Téllez se le conocen novios como Christopher Uckermann, pero en la actualidad está muy enamorada del músico Antonio Zabala, quien era su "crush" desde que estudiaban actuación en el CEA de Televisa.

