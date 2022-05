Natalia Esperón llega a Televisa y habla la verdad de su relación con Eva Longoria

Si en algunos casos es imposible que la actual esposa de un hombre se lleve bien con la ex, no ocurre así con Natalia Esperón, Eva Longoria y Pepe Bastón. La actriz confirmó que tiene una relación cordial con la actual esposa de su ex, padre de sus hijos.

Afuera de Televisa, Natalia Esperón habló con la prensa, y confirmó que son muy modernos: "Claro, (tenemos) la mejor relación, somos una familia muy moderna (...) o sea, es una relación muy bonita".

Incluso le preguntaron si salen de viaje juntos, por lo que la actriz, a quien actualmente vemos en 'Corazón Guerrero', compartíó: "Tras los comentarios de la prensa sobre si salían de viaje juntos, Natalia explicó: "¡Claro!, todo, miren hay cosas que no se pueden explicar porque son personales y somos muy afortunados porque tenemos una familia muy bonita".

Incluso, Esperón, a quien no veíamos en televisión desde hace una década, comentó sobre Santi, el hijo de Eva con Pepe: "A Santi lo amamos, lo adoramos, ¡es lo máximo!".

Natalia resaltó que más que madurez, se trata de felicidad: "Se habla de felicidad y lo que es no se tiene qué andar anunciando, todo es personal, tengo momentos divinos conmigo, pero son eso, son míos".

Natalia Esperón tuvo varios hijos con Pepe Bastón, quien era ejecutivo de Televisa. Estuvieron casados hasta 2005 y procrearon a Natalia, Mariana, José Antonio y Sebastián, quien falleció al poco tiempo de nacer.