Natalia Alcocer denuncia a su mamá por violencia y se defiende de su ex

Esperando no ser un número más en las estadísticas de violencia en contra de la mujer, Natalia Alcocer sigue levantando la voz para hacer valer sus derechos y hacer pagar la violencia sufrida a manos del padre de sus hijas, sin importar si la consecuencia es verlo tras las rejas, pues quiere sentar un precedente defendiendo sus y los de sus hijas, pues sabe que se está enfrentando a un potencial feminicida.

“Estamos tranquilos, continuando con el proceso, lo único que buscamos es que se haga justicia; lamentablemente, dentro de toda la violencia que viví durante tantos años con el señor, la Fiscalía sólo se está enfocando en un episodio; es muy triste esta situación, porque cuando nos atrevemos a denunciar, solamente se toma en cuenta el día que nos atrevimos a ir, y no toda la violencia que vivimos, ni se van a tomar las medidas necesarias para protegernos como mujeres y a la familia, que en este caso son mis hijas, mi madre, mi padre, mi hermano y mi actual pareja, por eso hay tantos feminicidios”.

DEMANDÓ A SU MADRE

Natalia Alcocer se enfrenta a otra situación familiar que esta vez involucra a su madre, Lourdes Alcocer; a través de un video en redes sociales explicó que levantó una denuncia en su contra por violencia familiar: “No por el hecho de estar enferma y que sea mi mamá tengo que tolerar que violente a mis hijas, a mi pareja, a la gente que trabaja conmigo y, en especial, a mí misma”.

La conductora explicó que todo surgió el pasado 9 de enero, cuando su mamá amenazó con difamarla: “Se ha metido con el hecho de que tengo hijos de personas diferentes, pero eso no define lo que soy”.

La también influencer de 33 años señaló que su mamá amenazó con apoyar a su expareja y proceder legalmente para “perjudicarla” en el juicio, y relató entre lágrimas un episodio durante su primer embarazo en el que tuvo problemas con la bebida, y señaló que tanto su mamá como su expareja amenazan con usar este hecho en su contra.

La actriz denunció ante las autoridades que su madre la insultó y amenazó después de un conflicto por un préstamo para que su madre invirtiera en un negocio; sin embargo, no le regresó el dinero en la fecha pactada, por lo que tomó cartas en el asunto: “A mi mamá la amo y respeto, lo que hicimos fue poner distancia; la voy a apoyar siempre, lo único que quiero es que esté bien, que encuentre la paz que necesita. Sé que en estos momentos no es ella, pero por eso no deja de ser mi madre, simplemente estoy cuidando a mis hijas”.

Alcocer señaló que siempre han sido muy cercanas y tiene una excelente relación con su madre; sin embargo, el dinero que le prestó forma parte de sus ahorros y es el patrimonio de sus hijas: “No me siento traicionada, porque no es mi mamá; mi mamá es una magnífica mujer, pero hay veces en la vida que te gana la enfermedad, y yo sé que mi mamá está ahí, que ama profundamente a mis hijas”.

“ESTE HOMBRE SIGUE DICIENDO QUE LOS VIDEOS ESTÁN EDITADOS”

Alcocer señaló que sigue trabajando de la mano de su equipo jurídico a pesar de las inconsistencias que se han encontrado en el caso: “Algunas cosas que nos han llamado la atención son el tráfico de influencias que maneja este señor; aunque lo niegue en televisión, es muy claro, pero seguimos adelante, luchando. No me voy a dejar violentar por nadie, lo único que quiero es que mis hijas tengan paz. Este hombre sigue diciendo que él no ha violentado, que no ha hecho nada, que los videos están editados; yo creo que una violencia así, que fue la única que pude tener en video de los seis años que viví, no se puede editar”.

Natalia indicó que se realizará una nueva audiencia, pues su expareja no contribuye a la manutención de sus hijas, además de que despidió injustificadamente a una persona de servicio: “Va a haber otra audiencia, seguimos trabajando en lo familiar, porque yo no le pido dinero; el señor dice que yo pido pensiones alimenticias millonarias, pero creo que es justo. Mucha gente nos critica a las mamás cuando pedimos lo que es la obligación de un padre, y más cuando ese padre está pidiendo ver y tener derecho sobre sus hijas; hoy lo digo, mantengo al cien por ciento la vida de mis hijas, y el señor no sólo me ha violentado a mí, ha violentado hasta a la gente de servicio, porque corrió injustificadamente en pleno periodo de maternidad a una de las chicas que trabaja conmigo”.

El abogado José Manuel Ávila comentó que en esta audiencia se consiguió un plazo de un mes para una investigación complementaria y lograr revertir las deficiencias que han encontrado en el proceso legal para garantizar la seguridad y reparación del daño a Natalia: “Hoy logramos que la jueza de control autorizara una prórroga del plazo de investigación complementaria de un mes más, estamos buscando revertir graves deficiencias de la Fiscalía, porque a pesar de que Natalia en el inicio de su denuncia hizo del conocimiento de la Fiscalía alrededor de 20 episodios de violencia, ésta solamente formuló imputación por dos, o en realidad uno de esos episodios… Desafortunadamente ha habido una actuación bastante negligente de la Fiscalía; pero al final creo que vamos bien, advertimos a muy buen tiempo estas deficiencias y vamos a poder revertirlas y lograr que estos hechos se investiguen y se sancione en los términos que deben de ser para garantizar una reparación efectiva a Natalia. Hay un plazo que fenece el 10 de febrero, que es del cierre de investigación complementaria, y posterior a eso tendremos un par de audiencias”.

Sigue el chisme:

Exhiben los mensajes que Piqué nunca le respondió a Shakira

Shakira antes de ser famosa: a qué se dedicaba y lo diferente que lucía

Paparazzi que captó a Clara Chía lapida a Piqué: "Eres un mediocre"