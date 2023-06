Naim Darrechi, novio de Yeri Mua, reaparece tras pasar tres días en la cárcel por golpear a la prensa mexicana

Naim Darrechi rompe el silencio después de haber sido detenido en el aeropuerto internacional de la CDMX.





El pasado viernes 23 de junio, el influencer español Naim Darrechi fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por haber golpeado y destruido equipo de trabajo de reporteros y camarógrafos cuando intentaron hablar con su novia, la influencer veracruzana Yeri Mua.





Luego del zafarrancho y estar detenido tres días, Naim Darrechi reapareció en sus redes para hablar con sus seguidores sobre lo sucedido.





"Acabo de salir de prisión, estuve tres días, me desnudaron, todo, me hicieron hacer una sentadilla, cagáb$%&/ todos en el mismo sitio... Un desmadre, una experiencia inolvidable, eso sin ninguna duda".













"Tengo aquí la barba de no haberme afeitado en estos días, la misma ropa que llevaba que literalmente está ya toda hedionda, los zapatos los traigo sin cordones. Pero bueno, la vida es así, no hay que ahogarse en un vaso de agua, hay que intentar sacar el lado bueno de todas las cosas, hasta de las cosas malas que nos pasan".







"Mi gente, no iba el agua, tú le pulsabas y no iba, entonces ahí se iba acumulando toda la mier$%, comíamos oliendo pis y ca%&. Yo pensaba que no iba a poder cag$% ahí mirándome la gente, pero supervivencia, ya había un momento en el que no aguantaba más, esperé a que todo el mundo se durmiera y yo también puse ahí mi regalito, la verdad; pero no veas qué experiencia más traumática".













Darrechi, de 21 años, indicó por qué se uso así de violento ante la prensa mexicana cuando caminaba con Yeri Mua, de 20 años.





"Lo que sí es verdad es que me quería disculpar por el comportamiento que tuve el otro día porque se podría haber solucionado de otras maneras. La verdad es que sí, esos reporteros son muy pesados, nadie les pidió una entrevista, llegaba mi novia tarde al vuelo y realmente pues actué de una manera agresiva y no tenéis que actuar así, tenéis que intentar actuar de manera asertiva, decir las cosas, pero sin llegar a la violencia y yo ya me excedí, ya pagué lo que tuve que pagar, las cámaras y las cosas que rompí y pues ya me han dado la libertad, digamos".









Por su parte, la influencer ofreció una disculpa a los medios de comunicación por la violenta reacción que tuvo su novio.





