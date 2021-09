Nailea Norvind se sincera: "La bisexualidad ha estado en nuestra familia"

Nailea Norvind no deja de sorprender durante la pandemia, pues además de expandir su talento como actriz a la venta de productos orgánicos, reveló su postura respecto al amor de pareja.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, la actriz habló sobre las imágenes que circulan en redes sociales de su hija Tessa Ía besando a la artista Marian Ruzzi, y dijo:

"Totalmente ad-hoc a las Norvind. La bisexualidad ha estado en nuestra familia, no sé si mi abuela... yo creo que hasta mi abuela no nos quiso contar, pero mi mamá era una mujer bisexual. Yo pues solo me han conocido parejas hombres, pero siento la bisexualidad dentro de mí".

Nailea confesó que después de pasar tiempo sola, "ya no me urge tanto encontrar a ese compañero o compañera que vaya a llegar, se lo dejo a la vida, y mientras estoy super a gusto conmgo misma".

Y es que para norvind no existen etiquetas cuando se habla de sexualidad. "Yo no creo en que nos cataloguen de ninguna forma, yo solo admiro que puedas vivir acorde a lo que estás necesitando en cierto momento de tu vida, pero todos son procesos".

Actualmente está soltera, aunque durante la pandemia tuvo un romance. "Pero no sé ser de 'nada más voy a salir para pasármela bien', eso sí no puedo, no quiero perder mi tiempo pero en la pandemia, las veces que intenté salir con alguien me fui dando cuenta que si no aportas algo a mi vida... yo ya me di cuenta que yo me doy todo, y ha sido el año que la mejor compañía he sido yo misma".

