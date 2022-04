"Nadie tiene derecho de juzgarme por inyectarme en los labios": Lis Vega

“Se hizo más drama con los labios de Lis Vega que con el Covid”, dice a TVyNovelas la propia Lis Vega, quien regresa a Televisa para participar en el reality “Las Estrellas bailan en ‘Hoy’”.

La actriz, bailarina y compositora está festejando 32 años de una carrera artística que comenzó en su natal Cuba.

“A esa chiquilla de 13 años, orgullosamente habanera, le guardo mucho cariño. Gracias a Dios he sido muy afortunada en desarrollarme de mil maneras, en la actuación, la música, la composición, la verdad es que yo misma me he sorprendido de a dónde he llegado”.

Lis vuelve a Televisa después de haber atravesado una etapa complicada pues enfermó de Covid. “A medida que iba pasando el tiempo de la pandemia crecía el temor por no poder ver a mis seres queridos, no poder estar con mi madre y no poder regresar a México”.

En este regreso es que Vega fue blanco de muchos comentarios en torno a la apariencia de sus labios, que lucen renovados y diferentes. Para ella, sin embargo, esas críticas son cosa menor.

“Las mujeres seguras tenemos ese problema (de ser criticadas) porque no le preguntamos a nadie lo que hacemos con nuestro cuerpo, con nuestra imagen. Nosotras hacemos lo que es mejor. El hecho de que me haya puesto ácido hialurónico en los labios no cambia nada de mi esencia ni mi forma de ser”.

Lis Vega pone de ejemplo a Eiza González, Belinda y muchas otras famosas que trabajan con su cuerpo de la manera en que consideran que es mejor para ellas.

“El cuerpo de uno, la vida, nuestros pensamientos son muy personales. Hay muchas personas que creen conocer a los demás pero ni siquiera se conocen a ellos mismos”.

Lis Vega dice que en su caso, hay mucha gente que habla de ella como si en verdad la conociera a fondo.

“La percepción que la gente tiene no es lo que en verdad es uno. Por eso nadie tiene el derecho de juzgar lo que yo hago, si me pongo ácido hialurónico en los labios es porque me gusta”.

De hecho, revela que lo hace cada cierto tiempo. “El ácido hialurónico se baja cada ocho meses y cada ocho meses yo tomo la decisión de retocármelo porque a mi me gusta tener los labios carnosos”.

A final de cuentas, solo ella sabe lo que ve cuando se pone frente al espejo. “Lo que veo es una mujer aguerrida, entregada, una mujer que se apasiona por lo que hace; que tiene gratitud a su existencia y que toma las decisiones adecuadas”.